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玩轉腦朋友2｜《玩轉腦朋友2》講述青春期 爸媽必睇了解青春期子女的情緒變化

育兒資訊

發布時間： 8 分鐘前

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《反轉腦朋友2》講述孩子的青春期。

將粒粒脆卜卜的爆谷逐一拋進嘴裏，一邊又啜着冰涼汽水，安坐電影院最後排位置等開畫的一刻，是一種悠閒的幸福。

打從孩子長大後，我曾高呼：「好囉，甩難囉，從此毋須陪睇動畫囉。」回想那二十年的帶孩子時光裏，每年沒有一齣動畫是會錯過的，怕怕了！

《Inside Out》卻是例外的。九年前已極之喜歡這齣迪士尼動畫，玩轉腦朋友的題材委實太有創意，真有意思。

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相隔這麼多年推出第二集，當然是急不及待跑入電影院跟老朋友相聚，阿樂和阿愁別來無恙吧，新一齣又會玩甚麼新意？

這個下午全院滿座，細心環觀周圍，觀眾除了是預料中的大人和細路組合外，佔了大部分的原來是十來歲的青少年，有一行六個外貌稚嫩卻個子高的巨童，有嘰咕笑不停欲引人注意的女生，身旁就坐了三個吱喳無休的少女。

《玩轉腦朋友2》原來是玩跟青少年息息相關的主題——青春期！

不經不覺，韋莉已十三歲了，她的五位腦朋友阿樂、阿愁、阿躁、阿憎和阿驚守護着主人，一直都相安無事，突然有天整個世界都像反轉了，控制室的警鐘狂響，熒幕乍現了關鍵字——Puberty。

我當然不會劇透，但深深感覺這齣電影更適合爸媽欣賞，尤其是家裏有青少年子女的，電影中的腦朋友，會幫助你更了解青春期子女的情緒變化。

「我個孩子細個好乖㗎，唔知點解十三歲就突然變得好怪，又成日發脾氣……」我聽得太多了。

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撰文 : 鄧藹霖

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