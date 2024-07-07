乘車禮儀︱搭小巴坐路口位用背囊手袋佔窗口位 香港的乘車文明好低分？

▲ 《香港愛情故事》劇照

甚麼是文明？根據百度百科，在人類學和考古學中，文明可以指人類進化脫離了動物與生俱來的野蠻行徑，用智慧建立了公平的規則社會。

要評定一個社會有多文明，我不懂得學術性的衡量，但只須看看社會大眾在公共交通上的行為，即可見一斑。

香港的排隊文化相當不賴。單看馬路兩旁的巴士站，通常每個巴士站都有超過一條路綫的巴士停站，但馬路空間有限，不能分開路綫排隊，所以常見等候三、四條不同路綫巴士的乘客都聚在一起排成一條龍，當一架巴士到站時，等候其他路綫巴士的乘客就會側身讓後面的乘客上車，有條不紊。小巴乘客也非常守規矩，小巴站的人龍通常都秩序井然。

如果文明有指數，相信這種「候車文明」，我們可以取得高分。然而，車廂之內，卻是另一回事。

昨天我坐小巴，上車的時候，見車廂右邊的單座位都坐了人，而左手邊所有的雙人座位，每排只坐了一個人，但每個人都坐在路口位，我必須跨越一個乘客才能進入一個窗口位。兩分鐘之後，小巴停下來，一位拿着拐杖的年長男士上車，全車坐在路口位的乘客都假裝看不見，沒有人讓座給他，坐在第一排路口位的男乘客，甚至伸長雙腳，令這位老先生知難而退。老先生惟有扶着拐杖，在顛簸的行車中向小巴後方走去，然後幾經艱難，才跨過一個路口乘客，在一個窗口位坐下來。

這種情況在公共巴士上也屢見不鮮。不少乘客自己坐在路口位，但其背囊、手袋、購物袋等就佔用了旁邊的窗口位，見到有其他乘客上車也不讓座。

地鐵的關愛座推出時曾遭遇一些百厭星挑戰，然而，社會還是文明的，現在基本上大家都尊重關愛座的制度。但是，很多巴士及小巴乘客仍然為了方便自己落車，往往佔領路口位而為後來的乘客帶來不便。認真來說，這是自私的表現。要提升社會文明，就要擺脫叢林規則，而應該學習處處為他人設想。就讓我們做一個文明乘客開始吧！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】