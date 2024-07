靚媽精明眼︱人造植物肉屬於加工食品那層？ 屬於最嚴重的超加工食品

▲ 植物肉屬於超加工食品。

昨天問讀者,人造植物肉究竟屬於加工食品哪一層呢?答案是——

研究營養的科學家認為,人造植物肉屬於最嚴重的第四層:超加工食品!當人們吃這植物肉時,是否真正了解吃進肚裏的東西,究竟是甚麼呢?推介大家看一本書,名叫《「矽谷製造」的漢堡肉?科技食物狂熱的真相與代價》(Technically Food:Inside Silicon Valley's Mission to Change What We Eat),作者Larissa Zimberoff是資深食品科技記者,很詳盡深入地揭開隱藏在人造植物肉背後規模龐大的行銷策略、道德衝突和科技戰爭。書中記載大量我們不知道的人造植物肉真相,令讀者大開眼界。

舉個很簡單例子,某品牌的人造植物肉,為了要做到有肉有血的顏色,會加入「血基質」,這種血紅色的東西,不可能來自動物的血,那究竟是甚麼呢?那個製造人造植物肉的品牌,是用了含有基因改造酵母製造的豆科血紅蛋白,經此加工後,人造植物肉就會呈現血色,彷彿曾經有生命一樣,但其實是沒有,而植物肉當中的大量食品添加物和基因改造材料,當然亦沒有清楚地告訴消費者。

六月出版的《Lancet Regional Health》科學期刊,刊登了英國倫敦帝國學院(Imperial College London)與聖保羅大學(St. Paul's University)的聯合研究報告,證明經過超加工的人造植物肉,會增加心血管疾病、因心臟病而死亡、血壓、血糖和膽固醇皆升高的風險。

近幾年,那些人工植物肉在世界各地被捧上神壇,其實只是全靠沒有告訴給公眾知道真相的營銷伎倆。要吃,就正正經經地吃原型「植物」或「肉」,而不是「植物肉」。現在,植物肉的真相開始愈揭愈多,若商人還猛叫人把這些垃圾食品啃進肚裏,根本不道義。

