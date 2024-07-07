靚媽精明眼︱人造植物肉屬於加工食品那層？ 屬於最嚴重的超加工食品

▲ 植物肉屬於超加工食品。

昨天問讀者，人造植物肉究竟屬於加工食品哪一層呢？答案是——

研究營養的科學家認為，人造植物肉屬於最嚴重的第四層：超加工食品！當人們吃這植物肉時，是否真正了解吃進肚裏的東西，究竟是甚麼呢？推介大家看一本書，名叫《「矽谷製造」的漢堡肉？科技食物狂熱的真相與代價》（Technically Food：Inside Silicon Valley's Mission to Change What We Eat），作者Larissa Zimberoff是資深食品科技記者，很詳盡深入地揭開隱藏在人造植物肉背後規模龐大的行銷策略、道德衝突和科技戰爭。書中記載大量我們不知道的人造植物肉真相，令讀者大開眼界。

舉個很簡單例子，某品牌的人造植物肉，為了要做到有肉有血的顏色，會加入「血基質」，這種血紅色的東西，不可能來自動物的血，那究竟是甚麼呢？那個製造人造植物肉的品牌，是用了含有基因改造酵母製造的豆科血紅蛋白，經此加工後，人造植物肉就會呈現血色，彷彿曾經有生命一樣，但其實是沒有，而植物肉當中的大量食品添加物和基因改造材料，當然亦沒有清楚地告訴消費者。

即睇10大超加工食物名單

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

六月出版的《Lancet Regional Health》科學期刊，刊登了英國倫敦帝國學院（Imperial College London）與聖保羅大學（St. Paul's University）的聯合研究報告，證明經過超加工的人造植物肉，會增加心血管疾病、因心臟病而死亡、血壓、血糖和膽固醇皆升高的風險。

近幾年，那些人工植物肉在世界各地被捧上神壇，其實只是全靠沒有告訴給公眾知道真相的營銷伎倆。要吃，就正正經經地吃原型「植物」或「肉」，而不是「植物肉」。現在，植物肉的真相開始愈揭愈多，若商人還猛叫人把這些垃圾食品啃進肚裏，根本不道義。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】