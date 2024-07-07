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靚媽精明眼｜汽水+餅乾+包裝麵包+公仔麵屬垃圾食物 靚媽必學加工食品分類量表

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發布時間： 14 分鐘前

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進食超加工食品增加早死風險。

曾紅極一時、打着植物肉旗幟的Beyond Meat，股價剛剛公布蒸發了九成七，市值從最高的130億美元跌到只有4億美元。近幾年有不少人問我：「喜歡吃人工植物肉嗎？」我答：「吃過了，太多人工加工東西，沒興趣再吃。」其實無論葷素，吃原型食物最好，食素者若不想殺生，還是正正經經吃真正的原型素菜食材為妙。

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2009年，有研究營養的科學家呼籲大眾，應多留意食物加工的不同層次，於是提出了加工食品分類量表「NOVA食品分類（Nova food classification）」，將食品和飲料分成四級：

第一級：未加工或輕度加工的食材（Unprocessed or minimally processed foods）：泛指未加工（純天然）或只作極簡單處理（如經切除、冷藏、殺菌等）的原型食材。舉例：肉類、蔬菜、水果、種子、海鮮、香草、榖物、豆類、雞蛋、原味乳酪等。

第二級：經過加工的食品／烹飪原料（Processed culinary ingredients）：源自第一級食物，例如用植物提煉的煮食油／沙律油、自植物萃取的糖或鹽、牛油、蜜糖等。

第三級：加工食品（Processed foods）：經加工處理的食品，加入不少添加劑令食品可延長保存期限或提升味道，如新鮮麵包、芝士、煙燻醃製肉類或魚類、肉類或水果罐頭等。

第四級：超加工食品（Ultra-processed foods）：此級別食品通常含有以下元素：一、非原型食品；二、再加工的第二級烹飪原料（如高果糖玉米糖漿；三、工廠加工或化學製作；四、含有超多食品添加劑（如防腐劑、色素、穩定劑等）。汽水、餅乾、包裝麵包、公仔麵等，俱歸為這類，全是高熱量、高反式脂肪、高飽和脂肪、高糖、高鈉、高精製碳水化合物的垃圾食物。

延伸閱讀：十大「超加工食品」

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撰文 : 利嘉敏

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