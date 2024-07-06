IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

▲ 就讀聖保羅男女中學的森美女兒梁曦童考獲44分，正考慮赴英國劍橋大學讀心理學或留港讀醫，她接受訪問時感謝爸爸「唔Chur」，更叫她不要經常讀書。

【2024年IB放榜/IB狀元/IB榜眼/聖保羅男女中學/IB成績/森美女兒梁曦童】國際文憑大學預科（IBDP）課程今日（6日）放榜，著名商台DJ森美女兒梁曦童（Charisse）在2024年IB考試中，考獲44分成為2024年IB榜眼。梁曦童中小學均就讀於聖保羅男女中小學，而聖保羅男女中學今年共誕生1名45分IB狀元、11名44分IB榜眼，梁曦童是其中1名獲得44分的IB榜眼。

IB放榜｜森美女兒考獲44分成IB榜眼 森美育兒法：教女要寵上天

今日IB放榜森美沒有到場，女兒梁曦童身為44分榜眼，有出席聖保羅男女中小學的成績發布會，她在會上表示，對於今次取得好成績感到很開心，因為努力得到回報。她目前正考慮赴英國劍橋讀心理學，或留港升讀醫科。

▲ 森美女兒梁曦童在今年IB考獲44分成為榜眼。（陳慧安攝）

IB放榜｜梁曦童對成績喜出望外

梁曦童接受TOPick訪問時進一步解釋，她希望將來想從事一份能幫助別人，或者直接跟人有關係的科目。「我喜歡一些關於人與人之間的東西，我覺得挺有趣，可以直接連繫到日常生活。」

森美相信女兒能考到好成績，只要達到香港兩間大學讀醫的要求即43分就很滿足，如今再多1分當然是喜出望外。曦童仍未能決定赴英國升學或留港讀醫，但她表示由於哥哥正在香港大學讀醫，有助自己加深對醫科的了解。

哥哥讀醫的好處，就是我可以多聽到他分享讀醫的感受，是比較方便，不過他的分享與我聽入學講座的資訊差不多，當然讀書一定不輕鬆。

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森美雖然沒有到場，但他稱今日一早已收到女兒報喜，但希望低調，叮囑他不要多嘴。森美稱沒有特別慶祝活動，可能會一家人食餐飯，「今日她都是與同學出街，有自己生活、自己世界，或者會讓她與同學去旅行，一齊開心下，自己放鬆一點，未來日子要努力過！」曦童同樣稱一家人不會有特別慶祝活動，最多一齊普普通通吃飯，「我咩都食！」

即睇梁曦童及森美訪問影片：

IB放榜｜梁曦童感謝父母從不催谷

曦童最感謝父母「唔Chur」，不是催谷型的父母，容許她自由做自己喜歡的事，上喜歡的興趣班學習，而不是要求她只專注在學業上 。曦童笑稱，很多家長都會要求子女多讀書，相反爸爸卻經常叫她不要讀書。

我爸爸通常叫我不要讀那麼多書，因為他知道我就算不需要提醒，我都會自覺去溫習，所以他反而去提醒我放鬆一點。

森美對此笑言，女兒是一個勤力、乖巧的女孩，所以反而我要減輕她的壓力，「對呀，我叫她不要經常讀書，出去唱K房，出去玩樂一下啦！」

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IB放榜｜森美不再囉嗦女兒

出名「講經」的森美，曾被子女嫌他大道理太多，其實曦童都明白事理，「每一個孩子都會覺得自己的家長囉嗦，但其實他們囉嗦的同時，都有他們的用處，背後都是出於好意。」

對於子女的將來，森美都不再囉嗦，最重要是女兒找到適合自己的路向。「我當然很開心女兒考到自己滿意的成績，希望她在將來的日子裏，找到適合她自己的路向，因為人生路向從今開始在她選擇之下了，希望她每一個選擇都合她心意。」

IB放榜｜森美子女沒有遺傳ADHD 女兒成IB榜眼兒子成港大醫科生

IB放榜｜梁曦童自小成績亮麗 曾當小太空人

梁曦童今年9月便18歲，森美去年接受訪問時曾提及都想女兒梁曦童到外國讀書，但梁曦童當時未有想法，打算等埋IB（國際文憑試）成績再決定。

梁曦童自小成績靚麗，她小學就讀聖保羅男女中學附屬小學，不僅成績優異，亦多才多藝，為香港兒童合唱團成員之一，亦曾在校際音樂節得獎，更曾獲選成為2017年美國萬通小太空人計劃。

森美過去多次接受訪問時都強調，要培育自己的子女成才，最重要就是以子女興趣為先，並指自己不會強迫孩子主修甚麼科目。

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IB放榜｜IB學制拆解

IB課程的全稱是The International Baccalaureate（是國際文憑課程），由國際文憑組織主辦，於1968年由瑞士日內瓦國際學校創立，至今全球已有近150個國家，超過4,500間學校提供IB課程。



▲ IB預科課程修讀學科拆解。

▲ IB預科課程修讀學科拆解。

▲ IB預科課程修讀學科拆解。

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▲ IB預科課程修讀學科拆解。

▲ IB預科課程修讀學科拆解。

▲ IB預科課程修讀學科拆解。

▲ IB預科課程修讀學科拆解。

IB放榜｜IB考試及IB評分標準

IB評核方式包括公開試及校內評核，而公開試則於每年5月和11月在全球舉辦。



▲ IB考試及IB評分標準。

▲ IB考試及IB評分標準。

▲ IB考試及IB評分標準。

▲ IB考試及IB評分標準。

▲ IB考試及IB評分標準。

▲ IB考試及IB評分標準。

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