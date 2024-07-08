外遊貼士｜外遊入酒店房前敲音叉請「其他朋友」離開 蘭子：非常有效但不敢再帶

▲ 蘭子分享音叉的功效。

每個物體都有一個特殊的頻率，稱為自然振動頻率或共振頻率。有些歌手的歌聲頻率如果與酒杯匹配發生共震，那便可使玻璃碎裂。

《九陰真經》裏面有一門類似獅子吼的音波功，名字叫「鬼獄陰風吼」，此功屬高乘內功，不但可以音傷人，還能以音索魂，也可以音布罡氣，可不戰而令人投降。你不要以為這是呃神騙鬼的小說橋段，事實上有科學已經證明了音頻是非常利害的能量，如果懂得運用，絕對可調理身心、驅害蟲和驅邪。

懂這個音頻能量並不是我練了「鬼獄陰風吼」，而是有位「音叉」大使知我常常周圍去住酒店，又驚酒店房內有「其他朋友」進駐，提我入酒店房間時最好先敲一敲音叉，調整一下房內氣塲，請他們借借。因為非常有效，結果我去旅行都不敢帶了。

話說當我真的買了這東西回家時，急不及待在停車場試敲，當發生高震動頻率的那一刻，周圍物件即時自己掉在地上，接住有股寒氣在我面前飄過，感覺毛管即時豎起；嚇死我。因此我決定一個人去住酒店，寧比人知都莫比「鬼」見，不要多事走去冒犯別「人」領土了。

音叉一般是為樂器調音，有些醫學亦有採用tuning fork therapy（音叉療法）。他們用特定的音叉作聽力或末梢神經系統作反應測試。自療音叉可應用於身心靈的調理和治療上。它的特定振頻能與身體各穴位和器官產生共振，有助調整和療癒失衡的能量，淨化人體甚至環境的負氣場，在最短的時間內修復和調校失衡的細胞，達至身心排毒，深化靜心的效果。它能引發身體釋放一氧化氮，有效紓緩身體痛症和令人平靜。對於以上的效果，是有根有據定心理作用？

只要真的可以產生共鳴，自我感覺又良好的話，「音叉」陽錯又如何？

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