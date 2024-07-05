劉德華演唱會丨劉德華巡迴演唱會上海站揭開序幕　華仔再踏舞台狀態佳風采依然 　

▲ 劉德華2024《今天...is the Day》巡迴演唱會。

劉德華2024《今天...is the Day》巡迴演唱會全國首站，今晚（7月5日）正式在上海梅賽德斯-奔馳文化中心展開序幕！

闊別11年，華仔再度於內地舉行個人演唱會，歌迷相當期待，再踏舞台的華仔狀態甚佳，風采依然。一曲演唱會主題歌曲《今天》為演唱會展開序幕，全場觀眾熱情澎湃，令原本氣温熾熱的上海，隨着現場的氣氛持續升溫，共同見證華仔這場精心籌備的視聽盛宴！

晚上7點，強勁燈光配合音樂節奏亮起，超巨大屏幕宣布演唱會正式開始，升降台緩緩升起，身穿一件藍色開場服的華仔，在舞蹈員簇擁之下隆重登場，氣勢非凡，在來溫馨一句「上海我回來了！」觀眾歡呼聲此起彼落！

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每場座無虛席

接著一連4首華仔與觀眾大合唱歌曲《可不可以》、《情感的禁區》，《天意》、《如果妳是我的傳說》配上不同場景、燈光音效，令現場觀眾瞬息已盡情投入演唱會中，連上半場奪目亮相的神獸、飛龍藝術裝置結合，隨着《中國人》一曲盡顯氣勢，震撼全埸。

相隔多年，華仔再度舉行演唱會，歌迷們反應非常熱烈，內地各站巡演門票一開賣，即迅速售罄，每場都座無虛席。

由上海起步，「劉德華2024《今天...is the Day》巡迴演唱會」接下來的兩個月內，將陸續巡演至廣州、北京、南京、杭州、成都、重慶、深圳等城市。音樂不斷，歌聲不停，華仔期待與歌迷在下一站相聚。



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