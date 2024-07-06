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陳彥行生B丨梁思浩否認出賣行姐暗示彼此友情不再　陳彥行發文揭爆料者身份

娛樂

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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行姐無奈表示被好友出賣。

現年47歲的陳彥行（行姐）日前被爆已榮升人母，育有一位3歲大的女兒。在7月3日，行姐終於在社交網甫出與愛女合照，親認三年前誕女，並交代另一半只是「沒特別，簡單低調嘅圈外人」。

但在翌日（7月4日），有報道爆出「行姐」老公就是黃子華的司機，之後行姐在晚上於社交網發文，指被20年好友出賣爆料，無奈稱：「人生又上了一堂課。」

網民紛紛「金田一」上身，猜究竟誰出賣行姐，當中因為梁思浩一向好爆娛圈事，而且曾與行姐合作主持網台節目，因此成為頭號嫌疑人物。

升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課

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梁思浩暗示與行姐非閨密

於是梁思浩在昨日（7月5日）在個人社交平台發文否認爆料，甚至暗示與行姐已不再老友，寫道：「以正視聽，多年來佢聲稱『單身』，所以我和其他朋友都唔知道佢有『男朋友』，我和其他朋友亦唔知道佢『生咗女』，所以記者朋友、傳媒朋友不要再不停地找我，我們已經超過三年沒有聯絡，也沒有見面！」

之後他又再分別上載與江美儀及吳家樂的合照，為他的網台節目做宣傳，寫道：「今晚《娛樂好好玩》當然有猛料，有我兩個真正嘅閨密江美儀、吳家樂，保證笑到你哋肚痛，保證你哋聽到娛樂圈最真實嘅一面。」似在指陳彥行不是他的圈中閨密。

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陳彥行指爆料者非圈中人

行姐在昨晚再在個人社交平台發文，表示所指「出賣者」並非娛圈中人，寫道：

因個人事件而牽連到其他藝人朋友
在此要說聲實在不好意思🙏🏼
必須澄清出賣者不是圈中人 
所以也不存在開名不開名的必要了
再者就算別人不仁我也不一定要不義的
衷心感謝大家連日來留言祝福我和我家人
也感謝傳媒朋友
還對我這位small potato 🥔 新聞感興趣😅🙏🏼
可能最近娛樂圈新聞比較清静吧！😅😂
無論怎樣 
應該到此為止了，也沒什麼可以再說了 
祝大家生活愉快💕💕 

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