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靚媽精明眼︱靚太手袋必備3大恩物 外出更舒適方便

休閒消費

發布時間： 42 分鐘前

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熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

我常常把藍牙耳機、有色潤唇膏和滾珠香水放在手袋中，令我外出活動時更舒適和方便！

大家的手袋除了放銀包和電話，還會放甚麼必備用品？至於我，有三件物品會長期放在手袋，令我外出活動時更舒適和方便，分別是藍牙耳機、有色潤唇膏和滾珠香水。

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1. 藍牙耳機

無論是接聽電話、聽音樂，還是參加視像會議，藍牙耳機都是非常實用的隨身配件，它體積細小、不佔空間，又不會像有線耳機般，把手袋內的鎖匙、電話亂纏。

Denon 最近推出了Denon PerL 真無線耳機系列：全新純白色的 Denon PerLTM (AH-C10PL)和 Denon PerL ProTM(AH-C15PL)主動降噪真無線耳機，而最特別是這系列配搭了「Masimo 自適應聲學技術」(Masimo Adaptive Acoustic Technology) ，令大家可度身訂製個人化的聽覺設定。

以我為例，這張分析圖顯示出我對高音和中音比較敏感，反而對低音的接收能力不太高，因此這個技術為我調音，將高、中音壓低，再將低音調高，猶如有一個貼身專業的調音師在身旁，幫助我聽到更立體音色，真神奇！再者，它的降噪技術和藍牙通話功能都很出色，與別人開會通話過程順暢，加上Dirac Virtuo的沉浸式空間音效體驗、多點連接(Multipoint)等多種真無線耳機先進技術，不論聽歌娛樂或開會工作都十分實用方便。

2. 有色潤唇膏

很多時，我都會素顏外出，因為很喜歡毛孔清爽無負擔的感覺。即使我最近做了飄霧眉，有自然淡妝感，但如果我塗了唇膏，有時也有點兒隆重。所以，我會時刻帶著Dior Lip Glow Color Reviver Blam有色潤唇膏(012Rosewood)旁身，可以滋潤乾燥的雙唇之餘，自然的Rosewood色有助提亮我蒼白暗淡的唇色，看上去更健康、精神和有活力。而且，它的成份天然，蘊含97%天然成分，包括櫻桃油、乳木果油、向日葵蠟等滋潤配方，保護皮膚屏障。假如我要化妝塗唇膏，我也喜歡用定當唇部底霜，可以令唇色效果更佳。

3. 滾珠香水

我的味覺非常敏感，如果嗅到一些怪味或別人的汗味或體臭，而我又不能馬上離開現場，這感覺是非常痛苦。這種情況通常在我乘車時發生，當臭味來襲時，我會毫不猶豫取出Zara的滾珠香水，塗在鼻翼及頸上，令香水的味蓋過這些怪味，令我可以繼續舒適地完成車程。我認為滾珠香水比噴霧式的更好，因為氣味對不同人也有不同的感覺，噴霧式或會噴到其他人，因為範圍廣了，氣味也較大。所以為了不騷擾到其他人，選自己喜歡的滾珠香水，低調地塗，隨時營造一個舒適的個人香氛空間。

以上三件物件是我手袋中常備的用品，助我外出工作還是娛樂，都能時刻保持整潔、舒適和自信。不知道大家的手袋又有什麼必備恩物呢？

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撰文 : 王芷瑩（Ricca） 嘆為觀芷

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