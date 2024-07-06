IB放榜｜男拔+聖保羅男女+蔡繼有學校+滬江維多利亞 2024年全港IB狀元名單
撰文： 鄺嫻
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 分鐘前
【2024年IB放榜/IB狀元/IB成績】國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，多間學校誕生45分IB狀元，包括耀中國際學校、赤柱聖士提反書院、滬江維多利亞學校，拔萃男書院、聖保羅男女中學等，其他誕生IB狀元的學校名單及具體人數，TOPick會陸續更新。
IB放榜｜聖保羅男女中學IB狀元赴劍橋讀醫
聖保羅男女中學今年共誕生1名45分IB狀元，11名44分IB榜眼。直資傳統名校聖保羅男女中學誕生1名男狀元譚俊琛（Jenson）及11名44分榜眼，當中有不少將赴英國升讀劍橋大學，包括狀元譚俊琛將入讀劍橋醫科，將來希望返港行醫。
IB狀元｜聖保羅男女中學IB狀元赴劍橋讀醫 靠跑步捱過低潮期日後回港行醫
IB放榜｜耀中誕IB女狀元立志讀醫科
耀中國際學校（中學）今年誕生IB女狀元鄧知行，她已經提前獲香港大學、香港中文大學醫學院有條件取錄。而滬江維多利亞學校有2名狀元，赤柱聖士提反書院則誕生1名男狀元，同樣已獲香港大學和中文大學醫學院有條件取錄。
IB放榜｜2024年IB放榜 耀中女狀元獲4間大學醫學有條件錄取
IB放榜｜拔萃男書院誕4名IB狀元
傳統名校拔萃男書院誕生4名45分IB狀元、7位44分榜眼以及17名43分探花，平均分數達42分。
IB放榜｜拔萃男書院誕4名IB狀元7名榜眼 IB考生平均分達42分
IB放榜｜滬江維多利亞學校誕生兩名IB狀元
江維多利亞學校誕生2名IB狀、3名44分IB榜眼以及11名43分IB探花，平均分38分。
IB放榜｜滬江維多利亞學校誕生兩名IB狀元 全校畢業生獲全球115間大學錄取通知
IB放榜｜保良局蔡繼有學校誕1名IB狀元3名榜眼
保良局蔡繼有學校誕生1名IB狀元以及3位44分榜眼，直資學校保良局顏寶鈴書院則誕生4位44分IB榜眼，兩校超過43名考生考獲40分以上佳績。
IB放榜｜保良局蔡繼有學校誕1名IB狀元3名榜眼 顏寶鈴書院誕4名IB榜眼
IB放榜｜赤柱聖士提反書院誕1狀元3榜眼6探花
赤柱聖士提反書院誕生1名IB狀元、3位44分榜眼及6名43分IB探花。
IB放榜｜赤柱聖士提反書院誕1狀元3榜眼6探花 助理校長：IB成績創疫後最佳
IB放榜｜IB學制拆解
IB課程的全稱是The International Baccalaureate（是國際文憑課程），由國際文憑組織主辦，於1968年由瑞士日內瓦國際學校創立，至今全球已有近150個國家，超過4,500間學校提供IB課程。
IB放榜｜IB考試及評分標準
IB評核方式包括公開試及校內評核，而公開試則於每年5月和11月在全球舉辦。IBDP 滿分為 45 分，而合格分數為 24 分。
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