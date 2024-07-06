  • 32°C
香港時間 : 2024706日 (六) 12:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

IB放榜｜男拔+聖保羅男女+蔡繼有學校+滬江維多利亞 2024年全港IB狀元名單

升學教育

撰文： 鄺嫻

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

拔萃男書院誕4名IB狀元。

【2024年IB放榜/IB狀元/IB成績】國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，多間學校誕生45分IB狀元，包括耀中國際學校、赤柱聖士提反書院、滬江維多利亞學校，拔萃男書院、聖保羅男女中學等，其他誕生IB狀元的學校名單及具體人數，TOPick會陸續更新。

TOPick一分鐘
北上親子遊｜高鐵6小時直達湘西　芙蓉古鎮+鳳凰古城citywalk

IB放榜｜聖保羅男女中學IB狀元赴劍橋讀醫

聖保羅男女中學今年共誕生1名45分IB狀元，11名44分IB榜眼。直資傳統名校聖保羅男女中學誕生1名男狀元譚俊琛（Jenson）及11名44分榜眼，當中有不少將赴英國升讀劍橋大學，包括狀元譚俊琛將入讀劍橋醫科，將來希望返港行醫。

IB狀元｜聖保羅男女中學IB狀元赴劍橋讀醫 靠跑步捱過低潮期日後回港行醫

IB放榜｜耀中誕IB女狀元立志讀醫科

耀中國際學校（中學）今年誕生IB女狀元鄧知行，她已經提前獲香港大學、香港中文大學醫學院有條件取錄。而滬江維多利亞學校有2名狀元，赤柱聖士提反書院則誕生1名男狀元，同樣已獲香港大學和中文大學醫學院有條件取錄。

IB放榜｜2024年IB放榜　耀中女狀元獲4間大學醫學有條件錄取

IB放榜｜拔萃男書院誕4名IB狀元

傳統名校拔萃男書院誕生4名45分IB狀元、7位44分榜眼以及17名43分探花，平均分數達42分。

IB放榜｜拔萃男書院誕4名IB狀元7名榜眼 IB考生平均分達42分

IB放榜｜滬江維多利亞學校誕生兩名IB狀元

江維多利亞學校誕生2名IB狀、3名44分IB榜眼以及11名43分IB探花，平均分38分。

IB放榜｜滬江維多利亞學校誕生兩名IB狀元 全校畢業生獲全球115間大學錄取通知

IB放榜｜保良局蔡繼有學校誕1名IB狀元3名榜眼

保良局蔡繼有學校誕生1名IB狀元以及3位44分榜眼，直資學校保良局顏寶鈴書院則誕生4位44分IB榜眼，兩校超過43名考生考獲40分以上佳績。

IB放榜｜保良局蔡繼有學校誕1名IB狀元3名榜眼 顏寶鈴書院誕4名IB榜眼

IB放榜｜赤柱聖士提反書院誕1狀元3榜眼6探花

赤柱聖士提反書院誕生1名IB狀元、3位44分榜眼及6名43分IB探花。

IB放榜｜赤柱聖士提反書院誕1狀元3榜眼6探花 助理校長：IB成績創疫後最佳

IB放榜｜IB學制拆解

IB課程的全稱是The International Baccalaureate（是國際文憑課程），由國際文憑組織主辦，於1968年由瑞士日內瓦國際學校創立，至今全球已有近150個國家，超過4,500間學校提供IB課程。

點擊圖片放大
+7
+6

IB放榜｜IB考試及評分標準

IB評核方式包括公開試及校內評核，而公開試則於每年5月和11月在全球舉辦。IBDP 滿分為 45 分，而合格分數為 24 分。

點擊圖片放大
+4
+3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

IB放榜｜2024年IB放榜　耀中女狀元獲4間大學醫學有條件錄取
23:36 2024/07/05
IB放榜｜2024年IB放榜　耀中女狀元獲4間大學醫學有條件錄取
IB放榜｜保良局蔡繼有學校誕1名IB狀元3名榜眼 顏寶鈴書院誕4名IB榜眼
今日 10:46
IB放榜｜保良局蔡繼有學校誕1名IB狀元3名榜眼 顏寶鈴書院誕4名IB榜眼
IB放榜｜聖保羅男女中學誕1名IB狀元11名IB榜眼 狀元赴劍橋大學讀醫科
今日 11:30
IB放榜｜聖保羅男女中學誕1名IB狀元11名IB榜眼 狀元赴劍橋大學讀醫科
IB放榜｜滬江維多利亞學校誕生兩名IB狀元 全校畢業生獲全球115間大學錄取通知
今日 11:01
IB放榜｜滬江維多利亞學校誕生兩名IB狀元 全校畢業生獲全球115間大學錄取通知
IB放榜｜赤柱聖士提反書院誕1狀元3榜眼6探花 助理校長：IB成績創疫後最佳
今日 11:27
IB放榜｜赤柱聖士提反書院誕1狀元3榜眼6探花 助理校長：IB成績創疫後最佳
IB狀元｜聖保羅男女中學IB狀元赴劍橋讀醫 靠跑步捱過低潮期日後回港行醫
今日 12:45
IB狀元｜聖保羅男女中學IB狀元赴劍橋讀醫 靠跑步捱過低潮期日後回港行醫

你可能感興趣

IB放榜｜2024年IB放榜　耀中女狀元獲4間大學醫學有條件錄取
23:36 2024/07/05
IB放榜｜2024年IB放榜　耀中女狀元獲4間大學醫學有條件錄取
IB放榜｜保良局蔡繼有學校誕1名IB狀元3名榜眼 顏寶鈴書院誕4名IB榜眼
今日 10:46
IB放榜｜保良局蔡繼有學校誕1名IB狀元3名榜眼 顏寶鈴書院誕4名IB榜眼
IB放榜｜聖保羅男女中學誕1名IB狀元11名IB榜眼 狀元赴劍橋大學讀醫科
今日 11:30
IB放榜｜聖保羅男女中學誕1名IB狀元11名IB榜眼 狀元赴劍橋大學讀醫科
中小學教育 聖士提反書院 聖保羅男女中學 保良局顏寶鈴書院 保良局蔡繼有學校 滬江維多利亞學校 IB IB 國際學校 拔萃男書院

最高瀏覽

IB放榜｜2024年IB放榜　至少3間中學誕生45分IB狀元
IB放榜｜2024年IB放榜　至少3間中學誕生45分IB狀元
IB放榜｜2024年IB放榜　耀中女狀元獲4間大學醫學有條件錄取
IB放榜｜2024年IB放榜　耀中女狀元獲4間大學醫學有條件錄取
急症室最長等候時間（07月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月06日 時間12:05）
胃鏡收費2024丨11間私人胃鏡價錢大比併　最平$4800
胃鏡收費2024丨11間私人胃鏡價錢大比併　最平$4800
靚媽精明眼｜日本雜誌實測26款手提風扇　呢款人氣牌子奪冠夠涼兼寧靜
靚媽精明眼｜日本雜誌實測26款手提風扇　呢款人氣牌子奪冠夠涼兼寧靜