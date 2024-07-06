IB放榜｜赤柱聖士提反書院誕1狀元3榜眼6探花 助理校長：IB成績創疫後最佳
升學教育
撰文： 陳麗薇
發布時間： 2 小時前
最後更新： 47 分鐘前
【2024年IB放榜/IB狀元/IB/赤柱聖士提反書院/IB成績】國際文憑大學預科（IBDP）課程今日（6日）放榜，本港部分IB名校宣布分別於今、明兩日召開記者會公布成績。其中赤柱聖士提反書院誕生1名IB狀元、3位44分榜眼及6名43分IB探花。赤柱聖士提反書院助理校長表示，學校成績超過50%40分以上，7位有醫科offer，是Covid 後IB 成績歷來最好。
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IB放榜｜IB學制拆解
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IB評核方式包括公開試及校內評核，而公開試則於每年5月和11月在全球舉辦。
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