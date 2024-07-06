IB放榜｜赤柱聖士提反書院誕1狀元3榜眼6探花　助理校長：IB成績創疫後最佳

▲ 赤柱聖士提反書院誕生1名IB狀元、3位44分榜眼及6名43分IB探花。

【2024年IB放榜/IB狀元/IB/赤柱聖士提反書院/IB成績】國際文憑大學預科（IBDP）課程今日（6日）放榜，本港部分IB名校宣布分別於今、明兩日召開記者會公布成績。其中赤柱聖士提反書院誕生1名IB狀元、3位44分榜眼及6名43分IB探花。赤柱聖士提反書院助理校長表示，學校成績超過50%考獲40分以上，7位有大學醫科offer，是Covid後IB成績歷來最好。

助理校長表示九成多的學生已達到心儀大學的有條件取錄資格，並有 7 名學生得到本地及海外知名大學醫學院的取錄，這是自Covid 疫情後最好的一屆IB 成績。

聖士提反書院秉承基督的關愛與扶持精神，致力於提供德、智、體、群、美、靈並重的優質全人教育，培育學生具備終身學習的技能、良好的品德以及廣闊的國際視野，成為勇於承擔、博學多能的明日領袖。

這再一次彰顯了香港學生的卓越學習能力。而聖士提反書院的出色表現，更是反映了該校在全人教育方面的成就，為學生提供了全面的發展機會。

聖士提反書院助理校長指，校長跟同學到澳洲出席一個音樂節活動，並獲得3個獎項，因此校長未能趕及返香港出席IB放榜。

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IB放榜｜IB學制拆解

IB課程的全稱是The International Baccalaureate（是國際文憑課程），由國際文憑組織主辦，於1968年由瑞士日內瓦國際學校創立，至今全球已有近150個國家，超過4,500間學校提供IB課程。

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IB放榜｜IB考試及評分標準

IB評核方式包括公開試及校內評核，而公開試則於每年5月和11月在全球舉辦。

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