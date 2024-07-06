香港小姐2024丨佳麗指港姐合約苛刻紛紛退選　TVB發聲明回應：合約公平

▲ （左起）製作部高級經理（非戲劇製作創作）鄧煒鵬、電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、製作部高級經理（非戲劇製作）何小慧。（陳慧安 攝）

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】TVB香港小姐競選每年成為城中熱話，港姐面試經已結束，可是另一方面，卻有多位近日有多位佳麗接連宣布退選，而且當中不乏熱門佳麗。

繼黃艷﹑林司檸（Caroline）﹑趙浚雯和Crystal後，昨日（7月5日）有被視為大熱門的溫哥華華裔小姐季軍張安妮（Annie）也宣布退賽。

眾佳麗退選的原因都是合約問題，Annie便發文表示：「經過深思熟慮由於合約原因，我決定作出無奈並艱難的選擇退出比賽。」

香港小姐2024丨大熱門佳麗宣布退賽 張安妮親認因合約問題選擇離開

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香港小姐2024丨TVB回約合約問題

有報道指，港姐合約非常嚴謹，往年不少佳麗如果有其他公司的合約，於第二輪面試期間要即場與有關方面洽談解約，才可正式與無綫簽港姐合約。據知其他「魔鬼細節」是基本參選要簽一年合約，但只是「選美合約」，若佳麗落選要簽公司，亦要先得無綫首肯。

至於參選佳麗於一年內不得做其他有關娛樂的工作，包括開直播及拍廣告等，最慘更是在合約期內沒有任何收入，直至成功當選得獎後，TVB才會跟她們再簽藝人合約。

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而TVB在昨晚（7月5日）透過企業傳訊部，對有關合約一事發出聲明，全文如下：

傳媒近日報導有關於「香港小姐 2024」 報名人士引述的內容，經核實後發現有誤導公眾之嫌。本公司在此嚴正澄清，以正視聽： • 合約公平性：本公司的港姐招募及合約條款嚴格遵循公平、公正的原則，並且符合所有相關法律法規。 • 透明和保護：與每位參選佳麗之間簽署的合約條款均清晰透明，旨在充分保障雙方的合法權益。 我們一直對香港小姐選美投入無限資源，目的是讓每一位入圍的參選佳麗在香港小姐選美活動中不僅展示團隊精神和個人才華，同時也彰顯她們的美貌與典雅，代表著香港在展現最美麗的一刻。香港小姐選美活動是一個雙方共同合作的平台，我們一直尊重言論自由並期望所有人互相尊重，不應以追求網絡流量和關注度為目的，從而傷害香港小姐選美的基本宗旨。對於不實之言論，本公司保留追究相關法律責任的權利。

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