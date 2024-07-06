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IB狀元｜聖保羅男女中學IB狀元赴劍橋讀醫　靠跑步減壓捱過低潮日後回港行醫

升學教育

撰文： 林綺玲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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聖保羅男女中學45分IB狀元譚俊琛。

【2024年IB放榜/IB狀元/IB/聖保羅男女中學/IB成績】國際文憑大學預科（IBDP）課程今日（6日）放榜，直資傳統名校聖保羅男女中學今早召開記者會公佈2024年IB成績。直資傳統名校聖保羅男女中學誕生1名男狀元譚俊琛（Jenson）及11名44分榜眼，當中有不少將赴英國升讀劍橋大學，包括狀元譚俊琛將入讀劍橋醫科，將來希望返港行醫。

IB狀元｜聖保羅男女IB狀元赴英國讀醫

被問到為何選擇赴英，而非留港讀醫，Jenson解釋在英國劍橋能參與更多研究方面，因他一直對醫療知識感興趣，他希望能體驗新生活認識不同圈子的人，擴闊自己眼界，學成歸來後貢獻香港醫療界，以填補人手不足。

聖保羅男女中學今年共誕生1名45分IB狀元，11名44分IB榜眼。（陳慧安攝）

IB狀元｜認清弱點 投放時間改善

Jenson在IB讀中文、英文、數學、物理、化學及經濟，他認為中文科比較困難，因他邏輯思維較强，相反背書較弱，所以他讀語文科尤其是中文科感到吃力。Jenson認為必須認清自己的長處和短處，要投放較多時間去改善弱點，因此他投放了不少時間去克服背書問題。

IB狀元｜與同學互相問書最快樂

Jenson慶幸有好老師和同學互相提點，所以最後考試成績出來比預期中好。他談到自己的讀書心得時，特別強調要找出適合自己的讀書方法才是最有效率，對他來說與同學一起溫習就是最快樂的方法。

「在中一二時，我覺得需要發力，所以我好努力去找一個合適自己的讀書方法，慢慢摸索到與朋友互相問書好有效。我考試前經常約朋友出來互相問書、互相對答，好像有一個人幫我去背書，不必自己死氣沉沉在房間入面背書，我亦都好慶幸我有一班好朋友一齊溫習，令我的讀書時刻好快樂，好享受過程。」

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IB狀元｜以跑步減壓 捱過疫情低潮期

外表文靜的Jenson其實也是一名越野隊跑手，他平日會以練跑作為減壓方法，「跑步能令我放鬆，可以將壓力拋諸腦後。」

Jenson在中學生涯也遇過低潮期，在疫情初期他感到迷茫，不知如何是好，慶幸父母給他信心，「會鼓勵我努力，呢一段時間好快會過，所以我能夠保持恆心去學習，全因為我父母一直以來的鼓勵。」

他坦言父母對他的教育比較自由，放手讓他去揣摩不同的學習方法及學習模式，也讓他自由尋找自己的興趣，所以他的高中生活自由度比較高，有更多空間找出自己的學習方法之餘，亦有更多空間尋找減壓方法。

感謝父母給我空間自己發揮，當我遇到困難時，父母都會去幫我、支持我。

聖保羅男女中學IB狀元譚俊琛感謝校長和老師的栽培。（陳慧安攝）

IB狀元｜跨時區作弊影響開考心情

今屆IBDP考試發生試題外洩風波，包括香港考生在內多地考生在網上申訴不公，集結證據聯合向IBO投訴，指多個科目試題在網上社交平台任人下載，合共錄得逾5萬次下載次數。IBO事後承認有「極少數學生」似乎涉及網上「跨時區作弊」，但強調「無證據顯示作弊情況普遍」。

事件發生時正值考試初期，Jenson坦言當時心情的確有些波動及感到震驚，因為從來都未發生過如此大規模的事件發生，但他很快收拾心情。

因為無論外界的人做什麼，我認為都是自己的發揮最重要，所以我都盡快將自己的專注力投放於溫習之後應考的科目中，希望靠自己的發揮去考出好成績，不要過份留意網上謠傳。

他相信IBO會妥善處理事件，並採取措施以防範事件再發生。

IB放榜｜IB學制拆解

IB課程的全稱是The International Baccalaureate（是國際文憑課程），由國際文憑組織主辦，於1968年由瑞士日內瓦國際學校創立，至今全球已有近150個國家，超過4,500間學校提供IB課程。

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IB放榜｜IB考試及評分標準

IB評核方式包括公開試及校內評核，而公開試則於每年5月和11月在全球舉辦。

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