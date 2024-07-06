IB放榜｜赤柱聖士提反書院IB狀元 中文小學升英中成績包尾努力追趕成狀元

▲ 聖士提反IB狀元。（林綺虹攝）

【2024年IB放榜/IB狀元/IB/赤柱聖士提反書院/IB成績】國際文憑大學預科（IBDP）課程今日（6日）放榜，本港部分IB名校宣布分別於今、明兩日召開記者會公布成績。其中赤柱聖士提反書院誕生1名IB狀元、3位44分榜眼及6名43分IB探花。赤柱聖士提反書院男狀元計劃讀醫，但未決定在本港讀還是到外國求學。

IB放榜｜赤柱聖士提反書院誕1狀元3榜眼6探花 助理校長：IB成績創疫後最佳

IB放榜｜赤柱聖士提反書院IB狀元

赤柱聖士提反書院誕生男狀元陳翱洋(OCEAN)，他指自己從中文小學升讀赤柱聖士提反書院後，因為不適應英文教學，英文成績不合格，中一成績包尾，他指自己從來沒有考過第一，對於能成為IB狀元感到很意外。他計劃入讀醫科，希望畢業後能在醫療方面盡一分力，紓緩世界上千千萬萬病人的苦楚痛症。

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IB放榜｜IB狀元對成為狀元感到意外

赤柱聖士提反書院誕生男狀元陳翱津OCEAN表示，能夠成為IB狀元，成績是意料之外，主要是語文方面事先未有信心取得滿分。他指，自己修讀選修語言及文學、英文B、數學、化學、生物 及經濟，尤其對化學及生物這兩科有興趣，大學計劃修讀醫科。

Ocean表示，自己現時已經獲得香港大學醫學院、香港中文大學醫學院有條件錄取，英國大學也有offer，仍在考慮留港求學還是到外國讀醫。他透露，中學期間曾經到醫院實習過，並對讀醫產生濃厚興趣，自己日後想做神經外科，可以為病人進行手術。

啟發Ocean想讀醫，與疫情有關。他指，疫情剛開始的時候，他到加拿大與公公同住，75歲的公公染疫後呼吸困難、不停咳嗽，他體會到每日困在家中面對病人，自己愛莫能助的無力感。他也觀察到本港醫院人手緊絀，很多資深醫生都離開香港，人手流失嚴重，

幫不到很有無力感，想為醫療方面盡一分力紓緩世界上千千萬萬病人苦楚痛症。

▲ 聖士提反IB狀元。（林綺虹攝）

IB放榜｜IB狀元中學曾經考包尾

Ocean成為今年的IB狀元之一，原來他也曾經考過包尾。Ocean從中文小學跑馬地寶血小學升上赤柱聖士提反書院後，由於不適應英文教學，升中後英文試過不合格，中一更曾經考包尾。

他指，語言是自己最大的學習障礙，他感激身邊同學互相幫助、學校給予自己很好的朋輩圈子，令到自己很快適應並過渡。他強調自己沒有刻意追求全班第一 ，也從來未試過考第一，對於成為IB狀元感到很意外。

成績只想夠升學就足夠，對得住自己就得。沒有特別慶祝，想跟家人在一起已經好好。

IB放榜｜IB狀元讀書心得

Ocean表示，自己沒有溫習時間表，會視乎當日的狀態決定如何進行溫習，他強調最重要是做好玩樂和學習的時間分配， 讀書時感到力不從心，自己會放下書本去做運動減輕壓力，例如打羽毛球等。

他指，自己不會無間斷溫習，溫書時間也會煲劇，最喜歡觀看的是與歷史有關的劇本，食飯時間也會觀賞文藝片放鬆身心。

我喜歡聽K-POP， 操卷時如果那科不用太記憶力，就會聽住音樂做。

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考獲榜眼44分的黃曉曈表示自己想讀醫，覺得醫生很有感染力，從小很喜歡小朋友，對兒科特別有興趣。讀書心得就是搏盡無悔，「明白到可以做都做晒，無論結果如何盡力就足夠，不要給自己太大壓力。」她坦言在初中階段試過死讀書，反而令記憶力變差，放鬆自己效果反而更好。

同樣考獲44分的周曉楠及43分姜沐陽，均希望讀醫，周同學表示學校有活動去柬埔寨幫助小朋友做義工，覺得很有意義，因此而種下成為兒科醫生的種子。

而姜同學則表示在中五時對於前路非常迷茫，在媽媽的推介下去了精神病院實習，跟病人談天了解他們的狀況，因此希望行醫，助病人跟死神搏鬥。

考獲43分的許思琳(Grace)希望到新加坡國立大學讀人文地理，因為當地的地理科比較優秀，希望將新加坡的經驗帶來香港。而跟她是好朋友的王朗洪(Kay)考獲44分，同樣希望讀地理，已經有英國大學有條件取錄，希望從環保議題方向發展，在家人的培育下，從小環保意識就很高「會教分類回收，培養出環保使命感。」

而考獲43分的許庭睿(Jeremy) 目標是讀醫，他在一次從台灣飛返香港的航程中，見到一位婆婆因血栓而逝世，因為當時飛機上沒有醫生，令他立志行醫幫助更多人，他的讀書心得是要有整齊的時間表，星期日會返教會放鬆，確保自己有一個充足時間休息，他感謝父母及教友對他的支持。



IB放榜｜IB學制拆解

IB課程的全稱是The International Baccalaureate（是國際文憑課程），由國際文憑組織主辦，於1968年由瑞士日內瓦國際學校創立，至今全球已有近150個國家，超過4,500間學校提供IB課程。

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IB放榜｜IB考試及評分標準

IB評核方式包括公開試及校內評核，而公開試則於每年5月和11月在全球舉辦。IBDP 滿分為 45 分，而合格分數為 24 分。

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