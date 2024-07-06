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IB狀元｜滬江維多利亞學校誕兩名IB狀元 狀元不跟爸爸家姐讀建築計劃讀法律

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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由左至右: 孔美琪博士 (VSA 總校長), Deirdre Chau (考獲 45 分滿分), Leila Zak (考獲 45 分滿分), 岑雅韻女士 (VSA 中學校長)

【2024年IB放榜/IB狀元/IB/滬江維多利亞學校/IB成績/IB狀元】國際文憑大學預科（IBDP）課程今日（6日）放榜，其中滬江維多利亞學校（VSA）今年誕生2位狀元，3個「榜眼」和11個「探花」成績，及格率更高達100%，成功入讀世界著名學府包括倫敦大學、杜克大學、加洲大學柏克萊大學、史丹福大學及多倫多大學等。

VSA本學年的IB及格率高達100%，當中有44%學生考獲40分以上。今年共有3名學生取得44分、11名學生取後43分，而整體平均分為38分，狀元及榜眼均表示對成績感到滿意，甚至超出他們預期。

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IB狀元︱好勝心強計劃讀法律系

狀元周筠堯（Deirdre）將赴英國倫敦大學學院修讀法律，她稱雖然父親是建築師，家人希望她跟隨姐姐修讀建築系，但自己最終都選擇了法律系，因為她從小到大都喜歡跟家人辯論，好勝心特別強。

另一狀元張心恬（Leila），則將會赴美國杜克大學，主修政治學、環球文學和神經生物學，志向是在人道主義或外交領域發展事業。作為「Flowers for the Future」學生主導項目的創辦人，她對阿富汗喀布爾 300 多名被塔利班禁止接受中高等教育的女孩的生活帶來了深遠影響。

當中有兩位同獲44分同學選擇留港升學：李逸（Rex）選擇留港入讀香港科技大學，主修環球商業管理，志向成為一位企業家，關注社會企業或教育科技領域；曹子欣（Cecilia），她即將入讀香港大學牙醫學士課程，目標是成為一名技術精湛和富同情心的牙醫，希望日後可以開設自己的牙科診所。

VSA今年畢業生共獲得來自全球155所頂尖大學，超過440個錄取通知，包括美國史丹福大學、杜克大學、加州大學柏克萊分校和巴納德學院、哥倫比亞大學；英國劍橋大學、牛津大學、倫敦帝國學院和倫敦政治經濟 學院；加拿大英屬哥倫比亞大學和多倫多大學；以及香港頂尖醫學、商學及法學院。

IB放榜︱3招溫習攻略讀書

狀元周筠堯（Deirdre）表示，自己會選擇早上溫書，如果太夜溫書，甚至溫到凌晨二、三點就不太建議，寧願留待翌日上午繼續努力，這樣會溫得更入腦。

第二招是要跟同學一齊溫習，千萬不要太多人，大約3-4個就最恰當，而且要在一個安靜環境下溫習，這樣才事半功倍。第三招是要安排好讀書的時間，例如今日用一小時溫英文，明天溫習兩小時中文，時間管理好便可順利溫習。

狀元張心恬（Lelia)則表示，要常問老師，如果在課堂上、做作業時或學習時有疑問，要立刻詢問老師，而不是上網搜尋或諮詢人工智慧。

第二招是將所學到的知識與現實生活連結起來。學習不只是為了獲得成績，而是將所學的內容與現實生活連結。如果自己不知道自己為什麼要學習、學什麼，那麼學習根本就沒用。第三招則是把更多的時間花在有興趣的科目上。如果有一個科目不太感興趣，應該將該科目與你感興趣的科目連結起來。

IB放榜｜IB學制拆解

IB課程的全稱是The International Baccalaureate（是國際文憑課程），由國際文憑組織主辦，於1968年由瑞士日內瓦國際學校創立，至今全球已有近150個國家，超過4,500間學校提供IB課程。

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IB放榜｜IB考試及評分標準

IB評核方式包括公開試及校內評核，而公開試則於每年5月和11月在全球舉辦。IBDP 滿分為 45 分，而合格分數為 24 分。

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