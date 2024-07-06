反黑英雄丨姚子羚被打毒針表情勁逼真　棄用道具冰塊改全部真冰

▲ 《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月5日）播出的第10集，絕對是姚子羚演技晒冷之作。

劇情講述子羚飾演的林雪兒，原來是無良的未亡人，由於無良盛傳有10億身家，黑白兩道對此均虎視眈眈，其中心術最不正的大奸角大鬼（陳少邦飾）為貪圖無良巨額資產，私下約見雪兒講數分莊，不過雪兒拒絕就範，遭大鬼施以打毒針酷刑。

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▲ 《反黑英雄》

結果，雪兒因被注射過量毒品，出現暈眩、嘔白泡、流鼻血、抽搐等生理反應，由於心有不甘及極度痛楚，更數度眼泛淚光。

心狠手辣的大鬼還將Overdosed兼不斷顫抖的雪兒掟落大海，幸好最終阿賢（張振朗飾）趕得及將雪兒救上岸。為幫醒來的雪兒舒緩痛楚，阿賢將大量冰塊不斷倒在雪兒身上，雪兒被冰塊近乎活埋的畫面、配以子羚痛苦至面容扭曲、痛苦尖叫的演繹，整個場口震撼度及真實感爆錶。

▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨獲封「被打毒針專業戶」

相關場口早前在內地播出後，在內地社交網平台引發洗版式好評，網民除激讚子羚演技大躍進，力推她加入視后行列，還大讚子羚沒有偶像包袱夠敬業，並指她顏值高企，在面容如此扭曲的狀態下仍能保住靚樣，網民留言：「沒有技巧，全靠演技」、「演技封神時刻，演得太好太好了，抽搐流眼淚都好真實」、「甚麼表情都很美」、「有顏值有演技」、「這個角度上鏡還要做這麼猙獰的表情，管理顏值是真的抗打」、「子羚演技本來就很頂」、「真的是又索演技又好」、「演的好震撼」、「真的看哭我，全程頭皮發麻」、「不像演的，真的厲害」、「作為觀眾已經被完全代入其中，這種震撼的勁久久未能退去」。

子羚的好演技，更引發網民對於她之前在《鐵拳英雄》被打毒針，以及《金石良緣》中Overdose的集體回憶，並封子羚為「被打毒針專業戶」。

▲ 《反黑英雄》

反黑英雄​​​​​​​丨克服恐懼沉入水底

子羚受訪時透露該場戲足足拍了兩日，而且無論被打毒針場口，或是「冰封」場口均需一take過完成拍攝，難度頗高。

子羚又謂為增加真實感，劇組最終棄用道具冰塊改用全部真冰：「嗰日其實好凍，開頭劇組都錫住我，一部分嘅冰用假嘅，但出嚟效果唔似，所以最終全部用晒真冰。我都係第一次畀啲冰咁樣圍住，真係好凍、好凍。」觀

乎製作組釋出的拍攝花絮，子羚前後共被淋了足足5桶／箱冰。子羚又透露水底拍攝十分難忘，皆因她本身不熟水性：「我係啲水一過頭就會好驚嘅人，本身喺淺水啲嘅位拍，但好難拍到沉落去嘅感覺，我身上又要綁住啲鉛，後來同導演商量過就決定一次過沉落去5米深嘅水底，我嗰刻只能完全相信振朗會救番我上水。」

▲ 《反黑英雄》

觀乎拍攝花絮，子羚正式埋位前認真苦練水中閉氣，結果正式拍攝時成功在水底閉氣長達25秒，獲得全場台前幕後熱烈掌聲。

對於子羚為拍好場口成功克服自身恐懼，網民均大讚專業，並指TVB出身的藝人就是「認真拼事業」，並大讚港劇就是夠看頭：「TVB藝人真的把演戲當一份工作在幹」、「我就喜歡看港劇，警匪片、都市片這些，讓人覺得真的活在當下」、「港星真是非常敬業 而且還是在冬天拍的」、「姚子羚這一段戲展現了TVB演員的演技和敬業」、「以前姚子羚就拍各種打戲都是親身上陣，真的默默無聞這麼多年，希望她能被更多人看到，真的覺得她值得一部大女主劇」。

▲ 《反黑英雄》

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