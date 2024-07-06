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社工註冊局｜孫玉菡：正副主席屬社福界「響噹噹」人物　冀註冊局未來增透明度及認受性

社會

發布時間： 2 小時前

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孫玉菡冀註冊局未來增透明度及認受性。（資料圖片）

社會工作者註冊修訂條例昨日（5日）刊憲，政府委任12人為社工註冊局成員，任期3年，即日生效。勞工及福利局局長孫玉菡今早（6日）於電台節目表示，改組後的註冊局重回正軌，回歸專業，又形容新任正、副主席都是在社福界內「響噹噹」人物，受到業界廣泛尊重，希望註冊局未來增加透明度，提升認受性，能公平公正處理註冊事宜。 

孫玉菡指，新的註冊局組成仍然以社工佔大多數，雖然主席許宗盛並非社工，但在社福界「人人都識」，過去一直出心出力出錢，是社福界的重要份子，廣受認同。對於有聲音指，新註冊局民選委員比例減少，是政府控制註冊局，孫玉菡不同意說法，強調改組後仍然維持8名民選委員，今次委任包括德高望重、在業界有經驗的翹楚，能為社工專業貢獻。

至於有意委任人士多數來自大型社福機構，孫玉菡解釋，委員並非代表機構，而是以個人身份獲委任，有專業知識及資歷，又認為委員來自大機構，能接觸更多社工，有利工作。

孫玉菡又指，新註冊局的首要工作，是要制定維護國家安全的相關機制，處理干犯相關罪行的社工註冊，亦會檢視現行社工工作守則，以符合法律要求及社會期望。他指，改組後支援更生人士的精神原則沒有改變，除非曾干犯嚴重罪行，或嚴重損害社工專業聲譽，否則在註冊局委員一致通過下，仍然能出任社工。 

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