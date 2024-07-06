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IB狀元｜拔萃男書院誕4名IB狀元　狀元讀醫科法律及歷史與政策科

升學教育

撰文： 沈佩珊、黃諾韶

發布時間： 1 小時前

最後更新： 13 分鐘前

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拔萃男書院4名IB狀元，從左數起依次是邵宇軒、鄒汶希、黃元熙、黃程晞。

【2024年IB放榜/IB狀元/IB/拔萃男書院/男拔/IB成績】國際文憑大學預科課程（IBDP）於今日（6日）放榜，傳統名校拔萃男書院今年誕生4名狀元，取得45分滿分佳績。今年整體有62名考生考IB平均分42分，按年微升1分。部分狀元選擇升讀傳統頂尖學科，包括醫科、法律等。當中兩名狀元計劃升讀中大藥劑，其餘兩名狀元升讀英國法律及劍橋大學歷史與政策科。其餘7名考獲44分的榜眼中，有3名計劃升讀醫科、兩名升讀法律。

IB狀元｜男拔狀元計劃赴英讀歷史與政治

狀元之一邵宇軒（BS）同學表示，計劃升讀英國劍橋大學科的就讀歷史與政治，希望透過所學知識運用解決國際之間矛盾及需要。

他表示，自己以往涉獵較多國際政治，尤其關注民族主義議題。例如：氣候環境問題，而對於本港的社會較重視環境問題及資源分配，日後有意從事傳媒、政府及國際組織工作，至於決定留港或海外工作將積極考慮日後需要。

唯一有意法律方面升學的狀元黃元熙（Cyrus）希望透過海外及本港學習法律，從而改善法律制度，例如研究AI的案例，以不同的角度應用在法律制度。

IB狀元｜男拔兩名狀元計劃讀醫

至於有意從醫的兩名狀元黃程晞（Geoffrey)及鄒汶希（Curtis）表示希望將學到的知識貢獻社會。Geoffrey表示自己對人體的生理及心理有興趣，於中學階段曾擔任義工活動的籌辦角色，認為活動很有意義，故立志成為醫學界的一份子。Curtis 表示貢獻社會是自己讀書最大的動力之一，期望在退休前人在港就業。

狀元鄒汶希 （Curtis）有意讀醫，皆因疫情時，與自己同住的嫲嫲，因患末期肺炎過身。眼見本來80多歲行動自如的嫲嫲卻突然發現患病，為了提供更舒適的治療，Curtis生命醫學進步的重要性，希望自己成為一份子能夠幫助更多有需要的人。他表示日後有意向心臟科醫生方向發展。

IB狀元｜男拔榜眼計劃讀醫醫科

獲44分的榜眼陳國緯（Raymond）自中二立志從醫事骨科醫生。本來父母從商開立公司，以為自己會選讀商科，但因患病改變想法。因Raymond在10個月大患上金黃葡萄球菌，為一種抗藥性細菌入侵，繼而引發長短腳問題，從小便要經常出入公立醫院要覆診。直至中二接受手術時，感激獲得醫生的安撫及照顧最為觸動。當時正夕疫情，凌晨獨自身處病房。

記得手術後出現突發情況，心跳一度升至170，我以為自己會離世。

幸好有醫生及時安慰及詳細地交代和解釋病情等，給予自己安全感。他深感人口老化問題，希望自己日後能夠從病人出發幫助社會普羅大眾。

至於選擇從事骨科醫生是由於自己的患病經歷，以及能夠與病人建立長遠而良好的關係。他坦言，自己患病有以來有一個跟隨自己16至17年的醫生，該醫生猶如家人，會知道自己讀什麼學校、有什麼興趣。因此亦希望以後從事醫生也能維持良好的關係。

醫生每一句說話都會影響病人的心情，所以十分重要。

IB放榜｜IB學制拆解

IB課程的全稱是The International Baccalaureate（是國際文憑課程），由國際文憑組織主辦，於1968年由瑞士日內瓦國際學校創立，至今全球已有近150個國家，超過4,500間學校提供IB課程。

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IB放榜｜IB考試及評分標準

IB評核方式包括公開試及校內評核，而公開試則於每年5月和11月在全球舉辦。IBDP 滿分為 45 分，而合格分數為 24 分。

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