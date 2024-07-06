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赤柱聖士提反IB狀元｜爸爸是理大進修學院院長媽媽是心理學家　不施壓培養IB狀元兒子

升學教育

撰文： 陳麗薇、鄺嫻

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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赤柱聖士提反書院男狀元陳翱洋與父母及妹妹合照。（林綺虹攝）

【2024年IB放榜/IB狀元/IB/赤柱聖士提反書院/IB成績】國際文憑大學預科（IBDP）課程今日（6日）放榜，其中赤柱聖士提反書院誕生1名IB狀元、3位44分榜眼及6名43分IB探花。赤柱聖士提反書院男狀元陳翱洋(OCEAN)計劃讀醫，但未決定在本港讀還是到外國求學。

陳翱洋(OCEAN)的爸爸是香港理工大學專業進修學院（SPEED）院長，媽媽職業是兒童心理學家，他們接受TOPick訪問談及自己育兒之道。

IB放榜｜赤柱聖士提反書院IB狀元 中文小學升英中成績包尾努力追趕成狀元

IB狀元｜赤柱聖士提反書院IB狀元爸爸育兒之道

赤柱聖士提反書院男狀元陳翱洋(OCEAN)爸爸陳繼宇博士，現時是香港理工大學專業進修學院（SPEED）院長。兒子成為2024年IB狀元之一，陳繼宇博士表示除了開心以外，暫時沒有其他感覺，他指自己後期才知道兒子從3歲開始已經想成為醫科生。

他指，兒子在中學階段，他主要是與兒子多傾談了解兒子的想法，笑言將自己的畢生苦練武功傳授給兒子，包括思考方法、答題技巧、格式等。自從兒子升讀高中後，自己則採用放任式教育，從來沒有給予壓力，

壓力多數來自拖延壞習慣，愈拖愈有壓力，但OCEAN管理時間做得好，10萬個放心！

他最注重教授兒子盡力的概念，盡力做好目標，做不完都不要緊，最重要盡力。

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IB狀元｜赤柱聖士提反書院IB狀元媽媽育兒之道

赤柱聖士提反書院男狀元陳翱洋(OCEAN)的媽媽是職業兒童心理學家，她相當注重兒子的心態成長。媽媽表示，雖然自己是職業兒童心理學家，自己也是第一次做家長，邊學邊做，隨住兒子的成長不停學習，觀察兒子的成長變化去調節，

心態非常重要 ，挫折一定有，但學會放得低很重要，仔仔會自我勉勵今日的挫折不要影響明日。

媽媽透露，Ocean從小時候開始，已經很喜歡動物，而且對生物、化學及歷史有興趣，因此當全家人外遊時，兒子會提議一定要安排關於當地歷史的景點去參觀。從小就會讓兒子多方面接觸不同的事物，讓他自己感受興趣在那裡。

Ocean現時仍在考慮留在香港還是到海外本地升學，媽媽表示會等兒子自己選擇，「我給他體驗與資料，人生要自己負責、自己選擇。」

IB放榜｜赤柱聖士提反書院IB狀元爸爸是理大進修學院院長

陳繼宇博士, MH, JP 是一位創科達人及專業通才。他的學術領域廣泛，具有多個範疇的學位和資歷的優良資格，並擁有豐富的經驗。

陳博士目前在香港理工大學專業進修學院（SPEED）擔任院長、專業及持續教育學院（CPCE）副院長、以及資訊科技總監。

在學術界之外，陳博士亦擔任多間上市公司的獨立非執行董事（INED），包括百本健康護理控股（2293.HK）、B.Duck Semk控股國際（2250.HK）及 Primech Holdings（Nasdaq：PMEC）。

陳繼宇博士也在自己的ig恭喜兒子成為2024年IB狀元之一，更高調表示「我們為你感到無比驕傲！」

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