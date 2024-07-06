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大熊貓︱楊潤雄：爭取大熊貓兩至三個月內抵港　冀辦徵名比賽讓市民參與改名

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發布時間： 52 分鐘前

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楊潤雄冀辦徵名比賽讓市民參與改名。（資料圖片）

中央將再次送贈兩隻大熊貓予香港，並安排牠們於海洋公園定居。文化體育及旅遊局局長楊潤雄明天將與行政長官李家超到四川，商討和了解有關大熊貓赴港的安排。楊潤雄今早（6日）在電台節目表示，希望新一對大熊貓盡快在兩至三個月內到港，會與四川當局做好對接工作，並在海洋公園熊貓館作出相應改動。 他又指，有向中央表達希望有大熊貓在香港出生，相信中央在作決定時，會考慮香港的意向；如香港有機會為大熊貓改名，會舉辦徵名比賽讓市民參與。

楊潤雄表示，本年首6個月訪港旅客人數超過2100萬人次，相信下半年隨著暑假及節慶高峰期，全年訪港旅客可達年初預計的4600萬人次。他又指，受旅遊次數比疫情前減少的大趨勢、及網購等影響下，內地旅客不需要來港購買日常用品，業界要提升服務，為旅客帶來特別的消費及購物體驗，吸引更多旅客。 他表示，旅發局舉辦的煙火及無人機表演，即使天氣不好，仍吸引不少旅客觀賞，亦有好口碑，當局有信心繼續舉辦，吸引旅客消費更多及過夜。

楊潤雄又指，訪港內地旅客的免稅額升幅已很大，相信中央已考慮本港實際需要。他認為，加大免稅額後旅客亦未必會到香港購物，稱重點是要接待好遊客，讓內地遊客認為值得消費，當局亦會繼續向政府爭取恢復「一簽多行」。 

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