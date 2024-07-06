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簡約公屋｜收表近8000超額一倍　何永賢稱本月15日前交表獲優先處理

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發布時間： 2 小時前

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何永賢昨日聯同區域服務隊，帶領近70位市民參觀攸壆路項目樣板單位。（何永賢FB圖片）

簡約公屋上周一（24日）開始接受申請，首兩星期已收到近8000份申請表，超出首批約4400個單位數目。房屋局局長何永賢昨日（5日）於社交媒體表示，市民在7月15日或之前交回表格，也會獲優先處理，居住環境惡劣、有健康狀況、家有孩童或長者，或選擇新界項目，亦會額外加分。他又指，簡約公屋整體3萬個單位會在2026/27年度或之前陸續落成，未能在首批獲編配的，會順延到下次繼續編配。

何永賢昨日聯同區域服務隊，帶領近70位市民參觀攸壆路項目樣板單位。元朗攸壆路項目部分位置已組建好3層樓層，項目內南北兩面各有巴士和小巴站，方便市民往返上水、元朗市中心或鐵路站。

攸壆路將提供一二人單位和三四人單位，每月租金僅為740元和1420元。何永賢稱，對比劏房或私人市場的租金，假設市民搬入項目每月可節省約5000元，一年就是6萬元，對輪候公屋的家庭而言是可觀儲蓄，可以放在教育、健康等更有意義的用途。

何永賢指，有參觀市民向他表示，有住在唐幾樓的朋友需要洗腎，出入要行樓梯，單位又漏水，急需改善居住環境；也有家長帶着年幼的子女，查詢申請詳情；更有80多歲的長者，由油麻地到元朗，希望自己親身看看單位，看完後都表示十分滿意。

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