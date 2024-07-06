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IB狀元｜蔡繼有學校IB狀元對成績感意外 自揭英文科考試當日不適嘔吐

升學教育

撰文： 鄺嫻

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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保良局蔡繼有學校林同學（右三）獲滿分45分，成為 IB「狀元」。

【2024年IB放榜/IB狀元/IB/保良局蔡繼有學校/保良局顏寶鈴書院/IB成績】國際文憑大學預科（IBDP）課程今日（6日）放榜，其中保良局蔡繼有學校有1 名考生獲滿分45分，成為 IB「狀元」。蔡繼有學校及顏寶鈴書院分別有 3位及4位考生考獲44分，兩校合共有 43 名考生考獲40以上佳績，超過整體考生40%，成績彪炳。

IB放榜｜保良局蔡繼有學校誕1名IB狀元3名榜眼 顏寶鈴書院誕4名IB榜眼

IB狀元︱蔡繼有狀元獲牛津取錄條件

保良局蔡繼有學校今年有 81 名學生應試，其中林嫣同學(Alicia Lin)考獲滿分 45 分，另有3名學生考獲 44 分（榜眼） ，6名獲43 分（探花）。林嫣同學表示，能考獲滿分非常驚喜，她深明考試表現受不同因素如身體狀態影響，

英文科考試當天，因為身體不適而嘔吐，幸好沒大礙並繼續完成考試。

她分享備試期間會靠跳舞及「做gym」健身減壓，並保持充足睡眠。林同學目前已達到英國牛津大學和美國南加州大學的取錄條件，正在考慮當中，她表示「透過母校世界教室的項目，在學期間我得以到世界各地交流，如德國、新加坡，因此我亦肯定了自己海外升學的意願，希望擴闊視野。」

IB放榜｜男拔+聖保羅男女+蔡繼有學校+滬江維多利亞 2024年全港IB狀元名單

保良局蔡繼有學校林嫣同學（右三）獲滿分45分，成為 IB「狀元」。

保良局蔡繼有學校莊美珍總校長表示，學校致力營造學生互相學習的氛圍，她非常高興見到同學之間關係密切，會一同溫習、互相分享資源。她勉勵學生「考試成績只是學習過程的一部分」，而每一個學生也有其強項，最重要是培養其終身自主學習的態度。

IB狀元︱顏寶鈴書院誕4名榜眼

顏寶鈴書院共4名學生考獲 IB44 分成為榜眼。

另一屬校顏寶鈴書院亦有19名學生應考IB，共4名學生考獲 44 分（榜眼）。顏寶鈴書院周楚成校長表示，「學生回報與他們的學習態度必成正比。同學只需努力，學習必定會取得好的成果，當然在學習的過程中如遇到困難，也需要學識放鬆自己，並尋求家長和老師的支援。」

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