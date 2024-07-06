IB放榜｜男拔IB榜眼自小被細菌入侵致長短腳　受仁醫啟發立志成骨科醫生

【2024年IB放榜/IB狀元/IB/拔萃男書院/男拔/IB成績】國際文憑大學預科課程（IBDP）於今日（6日）放榜，傳統名校拔萃男書院今年誕生4名狀元，取得45分滿分佳績。部分狀元和榜眼選擇升讀傳統頂尖學科，包括醫科、法律等。當中1名狀元及2位榜眼計劃升讀中大藥劑，另有１名狀元及１名榜眼升讀港大藥劑。

IB放榜｜棄隨父母從商 醫院經歷啟發從醫

獲44分的榜眼陳國緯（Raymond）自中二立志從醫事骨科醫生。本來父母從商開立公司，以為自己會選讀商科，但因患病改變想法。Raymond分享到揀科時期，父母打算計劃自己順利成章接管家族生意，透過學校選科導師商討後，明白自己熱情未必是商科發展，毅然選擇讀醫。Raymond與父母溝通後，父母亦覺得成為醫生亦未嘗不可，願意支持他。

▲ 男拔44分IB榜眼陳國緯Raymond將會入讀中大醫科，立志做骨科醫生。（沈佩珊攝）

IB放榜｜中二經歷生死立志從醫

Raymond在10個月大患上金黃葡萄球菌，為一種抗藥性細菌入侵，繼而引發長短腳問題，從小便要經常出入公立醫院要覆診。直至中二接受手術時，感激獲得醫生的安撫及照顧最為觸動。當時正夕疫情，父母未能探病，當時凌晨獨自身處病房。

記得手術後太緊張心跳一度升至170，我有一刻以為自己會離世。

在最無助的時候，幸好有醫生及時安慰及詳細地交代和解釋病情等，給予自己安全感。他稱該醫生猶如救命稻草，「身邊沒有人能陪伴我，醫生是當其是唯一幫助到自己的人」，之後醫生亦陪伴自己看戲、食飯至凌晨三時，好讓自己平靜下來。對於醫生的支持及陪伴他深受感動。

▲ 男拔44分IB榜眼陳國緯是一個足球迷。（沈佩珊攝）

IB放榜｜志願成為骨科醫生與病人建立關係

至於選擇從事骨科醫生，除了受自己的患病經歷，他亦期望能夠與病人建立長遠而良好的關係。他坦言，自己患病有以來有一個跟隨自己16至17年的醫生，該醫生猶如家人，會知道自己讀什麼學校、有什麼興趣。因此亦希望以後從事醫生也能維持良好的關係。他深感人口老化問題，希望自己日後能夠從病人出發幫助社會普羅大眾。期望自己日後成為醫生後，能夠從病人的角度看症，提供最適當的治療同時照顧到病人的身心。

醫生每一句說話都會影響病人的心情，醫生對病人有信心，提供確切的診斷十分重要。

IB放榜｜狀元榜眼分享讀書心得

Raymond分享到，他早於十多年已有接觸巴松管及畫畫作為興趣，有助他減壓。狀元鄒汶希 （Curtis）亦分享讀書心得時表示，自己是一個足球迷，參加學校的足球隊和友誼賽，讀書以外亦有興趣可以放鬆心情。由於兩年制度的IB的學習，難免面對挫折，大家互相支持，以及老師的鼓勵亦十分重要。

▲ 男拔44分IB榜眼陳國緯文武雙全。（沈佩珊攝）

狀元之一的邵宇軒分享到，他雖然大學選讀歷史與政策科為文科，高中前亦積極參與校隊的STEAM學科，編程，當中涉獵到不少物理及數理邏輯。雖然升上高中後較少接觸，但STEAM能夠幫到他學習人民科，令到邏輯更有緊密度，能夠融會貫通所學的知識。

IB放榜｜IB學制拆解

IB課程的全稱是The International Baccalaureate（是國際文憑課程），由國際文憑組織主辦，於1968年由瑞士日內瓦國際學校創立，至今全球已有近150個國家，超過4,500間學校提供IB課程。

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