局長網誌｜港車北上一周年逾6.4萬輛車持許可證　林世雄：正與內地研究方案確保車流暢順

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港車北上實施一周年，運輸及物流局局長林世雄今日（6日）在網誌表示，越來越多市民使用「港車北上」出行，當局關注假期時段的口岸交通狀況。他指，政府將在港珠澳大橋香港口岸，透過調配人手，在尖峰日子加開額外私家車清關亭，應付增加的車流；內地部門亦正改善珠海口岸設施及安排，包括驗放通道及提升效率等。林世雄稱，會與內地相關部門保持緊密聯繫，密切留意大橋的運作情況，持續研究不同優化方案，確保大橋車流暢順，加強善用大橋。

林世雄指，截止上周，已有超過64,000輛香港單牌私家車持有有效許可證出行，即大約每七輛合資格的私家車中，便有一輛參加「港車北上」。當局於開放申請初期，每個工作天接受200個申請，到今年6月已增加至每個工作天接受400個申請。驗車方面，本港的車輛查驗中心增至現時三間，服務時間延長至晚上及週末。

林世雄又指，持配額的香港私家車可於配額有效期內多次經大橋進出澳門市內，至2023年已推出共2,800個香港私家車往來港澳常規配額。港澳政府已同意為港澳兩地私家車進一步增加配額，包括5,000個香港配額，並會按需求及實施情況，分階段發放。

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