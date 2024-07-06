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89歲方太染RSV後康復　女兒阿寶代報平安：大家放心

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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阿寶表示方太仍然十分精靈。

【方太/任利莎/尿道炎/敗血症/RSV】現年89歲方太（任利莎）在5月因尿道炎入院，更釀成敗血症，在醫院又感染呼吸道合胞病毒（RSV），留院20日後出院回家休養。

一眾網民知道方太身體不適紛紛作出慰問，並且十分擔心方太，而方太女兒阿寶在今日（7月6日）透過方太社交平台報平安，並表示媽媽仍然十分精靈。

方太入院丨方太尿道炎釀敗血症再染RSV成肺染　女兒發長文斥私立醫院拒收症不道德

阿寶發文並上載方太近照報平安。

方太非常精靈

阿寶上載媽媽的近照，從相中所見方太精神飽滿，令一眾粉絲放下心頭大石，阿寶首先寫道：

Hello， 我係阿寶。

非常感謝各位這幾天的留言與祝福，我已經一一轉告家母，她很高興，也很感激大家，多謝多謝

方太這次生病，我最感恩的是她一直意識清醒，也沒有覺得自己的病有任何生命危險，整個過程中，方太最大的感受就是：煩！首先，因為病情引起的身體不適，讓她心煩；然後留院期間，每天幾次的量體溫量血壓抗生素吊針吃藥等等，方太都覺得很煩（請勿誤會，方太不是覺得醫務人員麻煩，而是生病這件事讓她很煩心）。當然，我一直督促她沒胃口都要進食，她覺得非常煩；因為臥床太久，必須在物理治療師協助下落床走動，她也覺得很煩，因為藥物令她很睏很疲憊，所以不想活動，但不動不行啊，所以我每次都很嚴厲的「命令」她要配合，連物理治療師都笑說：你仲惡過我 其實，我怎會對方太惡呢？不過為了她好，該強硬的時候還是需要堅持的。

方太雖然常常說自己已經很老，但她還是非常精靈。我記得在留院初期，有天晚上她看著電視，新聞簡報有六合彩開獎的信息，她問我：你有無買？

「唔係啊，自己阿媽係醫院，仲掛住買六合彩？！」

方太聽完都哈哈大笑，我呢，就唔知好笑定好嬲！

或者有朋友會以為，方太這次生病，或多或少會令她變得更老甚至遲鈍，不過大家可以放心，方太「寶刀未老」。出院後有一天，方太在家看電視，電視上在說抑鬱症，當主持人問專家，如果有抑鬱症的話，應該怎麼做？專家說，有抑鬱症的話，先要自己開心一點…..

「都話明抑鬱症啦，點令自己開心啲啊？」方太馬上反駁了專家的話。我當時也忍不住笑了出來，要反應這麼快嗎？

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方太反應夠快

然後，阿寶回憶一件趣事，稱：

前陣子有一件事，更令我覺得方太真的很精靈和反應快。事緣我一位北京的老拍檔來香港出差，我請他到家裡吃一頓家常便飯。這位舊同事是四十歲左右的單身帥哥，我跟他七年沒見，自然關心一下他最近的感情生活。他說認識了一個同鄉，也是廣告人，有很多共同話題，所以雙方溝通得很舒服，但就是沒有心動的感覺。他說過去談戀愛都找有心動感覺的女孩，但現在人長大了，心動到底是否必須的呢？

我明白他的意思，我也覺得，也許不同年紀就有不同的想法和需求，畢竟談得來，也是發展感情的一個基礎（特別對我們這些追求精神生活的人來說）

沒想到這時候，坐在旁邊的方太竟然反對：「不行，沒心動的感覺，絕對不可能走下去。」我的帥哥同事馬上笑了，「方太，您是這麼想嗎？但生活是細水長流嘛，我覺得跟她聊得很舒服嘛…..」

「那你現在跟我聊得舒服嗎？」方太問帥哥。

「哈哈哈，舒服，也很舒服。」然後我和帥哥同事都哈哈大笑。

由此可見，方太還是很精靈，雖然她近年記性也好像有點退步，但正如她自己說，這是因為懶惰，因為覺得很多事情都不需要記住了。換句話說，要記住的，她還是會記得住。

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不會死背稿

阿寶更表示，方太當年做節目示範烹飪節目沒有記稿，寫道：

也許你不知道，方太昔日在電視上示範烹飪，每天13分鐘的節目，都是沒有稿子的。她當時說的每一句話，都沒有綵排也沒有背稿，而是現場順口就說出來；就算當年的訪問環節與醫學訪談，方太都很反對背稿。有一次，一位醫生因為背不好電視台的稿子，錄影一直很不順暢，方太就跟醫生說，「你不需要理會那份稿，你就當我是來看病，我問你問題，你不會答不上話的。」結果一take過，訪問順利完成。

近年也有廣告商和傳媒邀請方太合作，很多時候，他們都會準備好宣傳稿讓方太說，我每次都請他們把內容寫出來，放在鏡頭旁邊，讓方太看著讀出來就是了。我知道當時很多人會覺得，啊，老人家沒記性了。其實，我跟方太都覺得，幹嘛花心思精力去記這幾行字呢？

我記得某年在「讀者文摘」看過一段文字，說到一位科學家，他有事事都寫筆記的習慣。旁人質疑他是否沒記性，科學家笑道：能寫下來的事情，幹嘛要記住？

是的，我很同意。我們要記住的，是寫不下來的事情：譬如親情友情、快樂、人家對我們的好、上天的恩寵等等。你同意嗎？

這照片是7月4號外出晚飯時拍攝的，大家放心吧，方太恢復得不錯，感恩 我們會繼續加油

#方太

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