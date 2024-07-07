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IB放榜｜森美女兒考獲44分成IB榜眼　森美育兒法：教女要寵上天

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 44 分鐘前

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IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

【2024年IB放榜/IB狀元/IB/聖保羅男女中學/IB成績】國際文憑大學預科（IBDP）課程今日（6日）放榜，聖保羅男女中學今年共誕生1名45分IB狀元，11名44分IB榜眼。聖保羅男女中學除了狀元受到矚目外，其中1名44分IB榜眼是本港著名DJ森美的女兒梁曦童，她在2024年IB考試中獲得44分，成為2024年IB榜眼之一。

IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

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森美一對子女都是學霸，兒子梁曦樂現時是香港大學醫科的高材生，女兒梁曦童讀聖保羅男女中學，更在2024年IB考試中獲得44分，成為2024年IB榜眼之一。子女成績出色的背後非僥倖，森美過去接受TOPick訪問時坦言在育兒的過程中下了苦功鑽研，他認為仔女教法大不同！

森美對於育兒有自己想法，認為仔要「哦」，女要「寵」，自兒子梁曦樂及細女梁曦童出世後，森美已為他們規劃人生，安排兩兄妹入讀聖保羅男女中學。曦樂曾到英國升學並在英國考A-Level課程，獲得4科A*的佳績，不過曦樂最後選擇回港繼續升學，入讀香港大學醫學系。

IB榜眼爸爸｜梁曦童自小自動自覺溫書

梁曦童（Charisse）也是叻女，最為人津津樂道是她在2017年參加美國萬通小太空人計劃，從2000人中脫穎而出成為其中一名小太空人。其實Charisse在小學階段，幾乎每年都考全級頭10名，森美過去在訪問中大讚女兒會自動自覺溫書，有時更勤力到令她覺得女兒對成績過分緊張，心怕造成心理問題，希望女兒能夠適當放鬆。

2018年，城市青年商會舉辦的兒童飛龍大使選舉選出100位學生成為飛龍大使，當中表現最優秀的6位大使將於7月遠赴日本福岡，與來自約50個國家及地區的兒童進行文化交流，並在當地接待家庭寄宿兩周，梁曦童成為代表香港到日本進行交流的得獎者之一。她曾談及將來最想做兒童小說作家，透過書本吸引更多小朋友享受閱讀。

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IB榜眼爸爸｜森美教女寵到上天

對於教女，森美認為要「寵上天」，他引述研究指女生的成績都是比較好，很多家長教女兒在工作、學業上更進取，但他覺得除了教女認真讀書外，也要追求工作與生活的平衡，

我認為教女時，只叫佢用功讀書係唔夠，亦都唔好忽略工作同生活的平衡（work-life balance），以免後悔。

前世情人始終有一日要嫁人，森美寵女兒都為了這個原因。森美覺得作為爸爸對個女好，女兒長大後的擇偶標準自然提高，想會搵到個好老公。

她將來找對象都要有爸爸的standard，我對個女好好，好錫佢，會車佢，我老婆成日都話『我，你都唔車！你車個女啫！』我話梗係啦！我對佢好啲，咁佢搵好男人嘅機會就大，你個standard愈高，阿爸都咁對我，男朋友對我起碼要再高啲啦！所以男人一定要對個女再呵護啲，寵佢多啲，不過你自己諗啦！將來搵唔到男人唔關我事呀！哈哈……

IB放榜｜IB學制拆解

IB課程的全稱是The International Baccalaureate（是國際文憑課程），由國際文憑組織主辦，於1968年由瑞士日內瓦國際學校創立，至今全球已有近150個國家，超過4,500間學校提供IB課程。

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IB放榜｜IB考試及評分標準

IB評核方式包括公開試及校內評核，而公開試則於每年5月和11月在全球舉辦。IBDP 滿分為 45 分，而合格分數為 24 分。

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