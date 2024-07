台灣女星遊香港用人民幣結帳遭粗口辱罵　網民質疑「故意搞事」搏流量

台灣女星謝忻經常在個人社交平台分享生活點滴,去年就曾透露在香港用餐後發現店舖不收現金,幸路人幫忙找數。

昨日(7月6日),她再在個人社交平台發文表示,因為往土耳其旅行途中在香港轉機,於是抽時間入境往M+博物館參觀。

【公關災難】台灣藝人謝忻來港旅遊食店拒收現金 餐廳囂張回應引圍攻後道歉

用人民幣結帳被罵

但謝忻在九龍站內的便利店買礦泉水,當問店員是否能用人民幣結帳時,對方卻罵她。謝忻稱,當時引來眾人側目,卻沒人替她解圍,讓她感到很心寒。她首先寫道:

這是前幾天發生在我身上的真人真事,

沒有半點誇大的成分。

我花了些時間平復自己的情緒,

才有辦法把這段不太開心的經歷寫下來,

但在分享之前,

我一定要先說明,我還是很喜歡香港。

家人正在土耳其旅行,

而7月1日是我飛去跟他們會合的日子。

由於在香港轉機,而中間還有半天的空檔,

我在抵達香港後便辦理入境,

興沖沖地搭上機場快線,

前往上次因故未能如願成行的M+。

可靠的機場快線半小時內抵達了九龍站,

我在站內看到了熟悉的小7,

於是就像在台灣一樣,

習慣地走進去拿了瓶礦泉水結帳。

「您好,請問我可以用人民幣嗎?」

由於身上港幣有限,

剛好一直有些人民幣想設法用掉,

而就我所知,許多店家是1:1收取人民幣的,

於是也沒有太多心思就問了小7的店員。

「可以的。」店員明確回答。

就在我掏出人民幣的同一時間,

排我正後方的中年男子開始暴怒地對著我輸出一段我似懂非懂的內容,

但可以感受到衝著我來的滿滿惡意。

他戴著眼鏡,直勾勾地瞪著我,

用非常高分貝廣東話節奏很快速地一直罵一直罵!

他離我非常近,我其實很不舒服。

「What are you talking about?」我忍耐著。

只見他繼續咒罵繼續逼近,

我不只不舒服,而是感受到人身威脅了。

「Do I have to call the police?」

我提高聲量對他說,

但顯然這句話更加激怒了他。

「Fxxk you!」 我完全楞住,這句我聽得懂,

而他罵完這句,人便往店外走去。

我環顧了一下四周,

小7裏包括店員和客人大概有接近十位,

但沒有人願意幫忙。