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IB放榜｜森美子女沒有遺傳ADHD　女兒成IB榜眼兒子成港大醫科生

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發布時間： 45 分鐘前

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IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

【2024年IB放榜/IB狀元/IB/聖保羅男女中學/IB成績】國際文憑大學預科（IBDP）課程今日（6日）放榜，聖保羅男女中學今年共誕生1名45分IB狀元，11名44分IB榜眼。聖保羅男女中學除了狀元受到矚目外，其中1名44分IB榜眼是本港著名DJ森美的女兒梁曦童，她在2024年IB考試中獲得44分，成為2024年IB榜眼之一。

IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

森美一對子女都是學霸，兒子梁曦樂現時是香港大學醫科的高材生，女兒梁曦童讀聖保羅男女中學，更在2024年IB考試中獲得44分，成為2024年IB榜眼之一，森美可謂一門三傑。

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IB放榜｜榜眼爸爸童年ADHD

子女在學業上取得傑出的成就，其實森美小時候有專注力失調及過度活躍症（ADHD）的問題。森美過去曾多次接受訪問提及自小有專注力失調及過度活躍症（ADHD），森美也懷疑爸爸也可能有專注力不足問題，因為森美爸爸在小學二年級時足足讀了六年才能升班。

森美在中學時候因專注力難以集中，對某些科目感到吃力，同學用1小時溫習，他要花足3小時才能追到成績中游的程度，最後發現自己有專注力失調及過度活躍症（ADHD）的問題。

凡是沒有邏輯性的學科如語文，都比較困難，直到現在某些英文讀音，我依然讀不好，因讀音沒邏輯，只能靠死記，是我死穴。其餘生物、化學、物理就沒問題，所以邏輯是克服專注力不足的最好方法。

森美中學在喇沙書院讀書，當年會考獲1A5B共25分的好成績，考上香港中文大學，大學畢業後更從事DJ行業，他讀中大時選修新聞和傳理，便因自知未必適合長時間對書本的傳統學科，故選擇相對較活潑和變化多的學系，最後證明沒行錯路。

不過受專注力失調及過度活躍症（ADHD）影響，森美有時不能集中精神睇稿。森美也曾經擔心會遺傳給一對仔女，在兒子很小的時候已經帶他去進行評估，幸好只是有輕微症狀，更笑言兒子背誦快過他很多。至於女兒卻絲毫沒有被遺傳到，自小學開始讀書名列前茅，如今更成為IB榜眼。

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