劉德華演唱會丨華仔首場巡演兩度險釀意外　高台跪滑幾乎整個人飛出台

▲ 劉德華《今天...is the Day》巡迴演唱會。

劉德華2024《今天...is the Day》巡迴演唱會全國首站，昨晚（7月5日）在上海梅賽德斯-奔馳文化中心展開序幕！闊別11年，華仔再度於內地舉行個人演唱會，三面舞台，座無虛席，觀眾的熱情將華仔溶化，四度忍不住在台上哽咽起來。

現場fans也無分彼此，齊心高呼「劉德華我愛你！」，吶喊聲此起彼落，連華仔也被感動得回大家一句：「我也愛你們！」 在一片呼喚愛的氣氛下，為久違了的華仔個唱揭開序幕。

在晚上7時，強勁燈光配合音樂節奏亮起，超巨大屏幕宣布演唱會正式開始，升降台緩緩升起，華仔在舞蹈員簇擁之下登場。

劉德華演唱會丨劉德華巡迴演唱會上海站揭開序幕 華仔再踏舞台狀態佳風采依然

▲ 劉德華《今天...is the Day》巡迴演唱會。

華仔唱足2個半小時

狀態甚勇的華仔在2個半小時的演出中，獻唱超過30首作品，又唱又跳，絕冇欺場。一曲《今天》為演唱會展開序幕，緊接大家耳熟能詳的《笨小孩》，全場觀眾熱情澎湃。

演唱會開首，華仔馬上與觀眾大合唱《可不可以》、《情感的禁區》，《天意》、《如果妳是我的傳說》等4首經典歌曲 ，令現場觀眾瞬間已盡情投入演唱會中，氣氛高漲。

之後緊接奪目亮相的神獸、飛龍藝術裝置結合，隨着《中國人》一曲盡顯氣勢，帶來視覺驚喜 ，震撼全場。

▲ 劉德華《今天...is the Day》巡迴演唱會。

感恩粉絲愛戴

華仔在獻唱其中四首歌曲《17歲》、《如果有一天》、《仍唱我的歌》和《掌聲響起》期間，4度「淚」了。歡呼聲不絕的fans，熱情得沒一刻停下來，讓他感動得連話也說不出口，只好帶着淚光默默地繼續以歌聲報答大家。

對於fans的熱情和多年的愛戴，華仔感恩的說：「他們不給我講話！我已經五年沒有開演唱會，今天終於同歌迷見面，心情好興奮，但又好緊張了，很久沒試過這種感覺，一開始大家便跟我一齊大合唱，歌迷一如既往的熱情，大家好錫我，我好幸福，只要你們（fans)願意聽，我就用盡我力量去唱。」

提到今次舞台上各方面的配合，及音樂、視覺效果等，華仔與團隊花了不少心思。除了飛龍和神獸藝術裝置結合外，還有以水墨字畫，由LED wall 展現出富中國色彩的歌曲環節。

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歌劇演繹愛情故事

而去年曾在「1/X 劉德華的藝術空間」活動中展出的紙製藝術作品，今次創作出一對新的白色心心手，襯托華仔的演出將愛發放。另外，用繽紛燦爛的花束包裝而成的花花人，跳脫的與華仔共舞，看到大家心花怒放。

除歌舞外，還有一段以30年代上海灘作背景，以歌劇演繹一段愛情故事，充滿浪漫、懷舊風情。

在音樂方面，以音樂總監趙增熹為首的樂隊，除了基本的樂手外，還有由六男女組成的六重奏和唱、及兩位分別彈奏琵琶和色士風少女等陣容，為華仔伴奏，別有一番心思。

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兩度險發生意外

不過或因昨晚是巡唱第一站尚未熟悉舞台機關操作，劉德華兩度險發生意外。首先，他唱《練習》時，先是與女舞者在舞台機關中央深情演繹一段別離戲碼，當機關正要下降將女舞者送下台，由於劉德華的右腳在機關踩點內，讓他險些踩空，幸劉德華反應快，一隻腳降落時即把腳踏回升降台邊。

隨後他配合歌曲情節到上升舞台，並作出一個助跑跪滑的動作，可是似是太用力，差點整個人飛出去，有一半膝蓋騰空在外面，所幸他用手在用力穩住身體，並退回安全位置繼續歌唱，有粉絲在網上稱：「劉德華演唱會上海站首場，昨晚華仔真的是險象環生，有驚無險。一切平安！票房大賣。」

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