IB狀元｜IB狀元爸爸是教育界公職王　公職履歷長過水蛇春貢獻甚大

【2024年IB放榜/IB狀元/IB/赤柱聖士提反書院/IB成績】國際文憑大學預科（IBDP）課程今日（6日）放榜，其中赤柱聖士提反書院誕生1名IB狀元、3位44分榜眼及6名43分IB探花。赤柱聖士提反書院男狀元陳翱洋(OCEAN)，原來爸爸是香港理工大學專業進修學院（SPEED）院長陳繼宇博士，是教育界的公職王。

IB考試放榜後，陳繼宇博士在自己的ig恭喜兒子成為2024年IB狀元之一，更向兒子深情表示：「我們為你感到無比驕傲！」吸引大批網民在陳博士的社交網站留言道賀。

IB放榜｜IB狀元中學曾經考包尾

Ocean成為今年的IB狀元之一，原來他也曾經考過包尾。Ocean從中文小學跑馬地寶血小學升上赤柱聖士提反書院後，由於不適應英文教學，升中後英文試過不合格，中一更曾經考包尾。

他指，語言是自己最大的學習障礙，他感激身邊同學互相幫助、學校給予自己很好的朋輩圈子，令到自己很快適應並過渡。他強調自己沒有刻意追求全班第一 ，也從來未試過考第一，對於成為IB狀元感到很意外。

成績只想夠升學就足夠，對得住自己就得。沒有特別慶祝，想跟家人在一起已經好好。

Ocean從中一包尾到IB狀元經歷：赤柱聖士提反書院IB狀元中文小學升英中成績包尾努力追趕成狀元

IB放榜｜赤柱聖士提反書院IB狀元爸爸是教育界公職王

陳繼宇博士, MH, JP 是一位創科達人及專業通才。他的學術領域廣泛，具有多個範疇的學位和資歷的優良資格，並擁有豐富的經驗。

陳博士目前在香港理工大學專業進修學院（SPEED）擔任院長、專業及持續教育學院（CPCE）副院長、以及資訊科技總監。

在學術界之外，陳博士亦擔任多間上市公司的獨立非執行董事（INED），包括百本健康護理控股（2293.HK）、B.Duck Semk控股國際（2250.HK）及 Primech Holdings（Nasdaq：PMEC）。

想知道陳博士如何培養出IB兒子，即睇：赤柱聖士提反IB狀元爸爸不施壓培養IB狀元兒子

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】