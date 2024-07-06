我想身體健康丨蝦頭被靚仔中醫把脈感回春　蝦頭提醒Ash米媽及早保養

▲ 蝦頭與主持強尼、Ash、米媽大談更年期。

主持強尼、鍾卓穎（Ash）、米露迪（米媽）主持的ViuTV節目《我想身體健康》，在明晚（7月7日）請來楊詩敏（蝦頭）任嘉賓，一同拆解女性最關注的更年期問題。

蝦頭對於愈早來經，是否也會愈早收經這問題充滿疑問。醫生指以前有「早來遲收」的說法，因一般營養好才會偏向早來經，而營養好卵巢功能就能持久一點，所以自然會遲些停經，不過始終要看每個人的身體狀況而定。

她更隨即語重心長地提醒Ash和米媽要快快保持營養，不要步自己後塵，指自己現在「要保都保唔切」。醫生聽後竟點頭認同，令蝦頭大叫：「真係慘！」

楊詩敏關注女性私密護理 曾被醫生問是否到更年期

▲ 蝦頭自言平時也有找中醫調理身體。





至於調理身體方面，蝦頭指自己也有找中醫調理身體，循序漸進改善健康。強尼提議蝦頭給現場年輕健碩的中醫師把脈，蝦頭即開心地說：「我冇試過有咁年青嘅中醫師雙手幫我把脈，好有回春嘅感覺。」還笑稱：「依家呢一刻已經調理咗身體。」



中醫師根據脈象，指蝦頭偏向氣虛，吸氣不能一吸到底。蝦頭聽見後即戲言：「所以我依家條氣咪唔順囉！」中醫師表示可以即時幫她針灸，「拮」一「拮」某些穴位來疏通經絡。

▲ 蝦頭第一次被年青中醫師雙手把脈，笑指有回春感覺。

蝦頭一聽見「拮」字即刻興奮到笑個不停，當中醫師一落針，蝦頭隨即彈出「快、靚、正」三個字，指確實有暢通的感覺。

經過今次，蝦頭指自己需要長期調理，還溫柔地問中醫師：「你會歡迎我嘛？」引得大家哈哈大笑。

▲ 楊詩敏給中醫生針灸， 讚快、靚、正！

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