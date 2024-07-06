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IB狀元｜耀中國際誕兩名45分IB狀元 兩名女狀元均有興趣讀醫

升學教育

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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耀中狀元鄧知行（左）及陳海喬（右）。

【2024年IB放榜/IB狀元/IB/耀中國際學校/IB成績】國際文憑大學預科（IBDP）課程今日（6日）放榜，香港耀中國際學校(耀中)今年有 2名學生考獲 45分滿分成為IB狀元，而2名和8名學生則分別考得44分和43分。參加考試的122 名學生中，有 22%的學生以40分或以上的成績完成IB文憑，更有 76 名學生獲得雙語文憑。

IB放榜｜男拔+聖保羅男女+蔡繼有學校+滬江維多利亞 2024年全港IB狀元名單

考獲 45分的狀元陳海喬表示，對自己的成績感到非常興奮，並感謝學校和老師給予我的支持。

自從我兩歲開始在耀中上學，以『遊戲為本』的學習模式是學校幼兒教育部 的核心， 一直到小學及中學時，老師也有辦法讓學習變得非常有趣，我們亦被培育一 直保持好奇心去吸收不同的知識。我們也有不同的機會探索自己的興趣和找到自己的 方向，通過擔任辯論隊副隊長、學生長和學校年度音樂劇不同的角色等多個領導職務， 我對各種科目都產生了喜愛，因此我在申請大學時考慮了法律和醫學。在準備公開試期間，雖然也有感到壓力的時候，但學校的課外活動能夠幫助我減壓，保持生活的平衡。

同樣考獲45分的狀元鄧知行表示，自己感到十分驚喜，更和父母喜極而泣。

這些年來， 父母和老師一直是我的強大後盾。我小時候的學業成績不太突出，尤其是在科學和數學方面缺乏自信。在我七年級時，一位科學老師鼓勵我，讓我相信自己的能力，頓成我學習旅程的轉捩點。老師鼓勵我勇於嘗試，我亦從他舉辦的數學比賽中獲獎而建立 自信。比賽肯定學生不斷嘗試的態度，並非以滿分取勝。自此，我便開始全力以赴向目標邁進。將來我希望成為醫生。透過在瑪麗醫院做過義工和在腸胃專科診所的影子。

IB放榜｜2024年IB放榜　耀中女狀元獲4間大學醫學有條件錄取

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IB狀元｜聖保羅男女中學IB狀元赴劍橋讀醫　靠跑步減壓捱過低潮日後回港行醫

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