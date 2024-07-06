中環夏誌｜原創者轟展品醜陋要求停辦　主辦方：展品概念事前已得原作者同意、將如期舉行

▲ 主辦方稱，原創者未要求展出前先獲其批准。（彭大偉攝）

今年「SummerFest 中環夏誌」周五（5日）至下月11日於中環海濱舉行，展出亞美尼亞藝術家以生成式人工智能（AI）設計的五大巨型充氣世界奇觀。Joann今日（6日）回覆香港傳媒查詢時，批評展品醜陋 （very ugly）、比例不太好（not well proportionated），要求停止展覽。主辦方 Central Venue Management 發聲明回應指，一直透過電郵與 Joann報告活動進度，對方表示高興看到一切順利進行，重申Joann沒有參與製作過程，亦未要求展出前先獲其批准，強調「中環夏誌」及常駐節目「充氣奇蹟」將如期舉行。

主辦單位早前稱，數月前開始策劃展覽，裝置根據Joann的作品製作，只微調了部分細節，希望展現其美學的選擇。對於網上流傳惡搞圖片，及有網民批評巨石陣似墳場，主辦單位指使用白色最純潔，亦是Joann原有的創作，稱展覽尊重創作者。

原創者：希望展覽能夠停止

不過，Joann接受《Yahoo新聞》專訪時表示，展品醜陋（very ugly）及比例不太好（not well proportionated），更指打燈令展品更加醜陋，其中巨石陣效果更如同一個充氣墓地，指主辦方事前沒有讓她審批。

她又向《Yahoo新聞》表示，不喜歡其名字出現在這個醜陋的展覽上，但這個概念是她的，因此希望展覽能夠停止。她續指，若日後香港有其他團體希望舉行其他藝術企劃，她樂意合作。

主辦方：Joann未要求CVM在展出前要先獲其批准、活動將如期舉行

主辦方 Central Venue Management 晚上發聲明，出示3月27日， Joann與策展人的電郵指，原作者同意「充氣奇蹟」是受 @joooo.ann 的作品靈感啟發，「可見展品概念事前已取得原作者同意」。

聲明又指，CVM一直透過電郵方式，跟Joann報告活動進度，Joann表示高興看到一切順利進行，並要求 CVM 在完成作品裝置後發影片和相片給她，讓她在其社交媒體上發佈相關照片，「可見整個過程CVM一直與Joann保持聯繫」，亦准許CVM使用她的個人照片作宣傳之用。

CVM稱，Joann沒有參與製作過程，亦未要求CVM在展出前要先獲她的批准，指有媒體向 Joann 發放攝影效果差劣及展品未完成的照片，或會引起誤導，有失偏頗，重申已於《中環夏誌》開幕日向Joann電郵完成品相片。

至於會否停辦，CVM指《中環夏誌》及常駐節目「充氣奇蹟」將如期舉行，讓任何人士免費入場參觀，又指此項目甚受遊人歡迎，首兩天入場已有6000人次入場。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】