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劉德華演唱會丨劉德華4米高台險飛墮畫面全曝光　華仔向歌迷道歉：會好好照顧自己

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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劉德華巡迴演唱會「今天……is the Day」。

天王劉德華相隔11年再度舉行巡迴演唱會「今天……is the Day」，前晚（7月5日）在上海舉行巡唱首站開鑼，開三面舞台，座無虛席，眾歌迷睇得熱情投入，華仔感動得在台上更四度忍不住哽咽。

可是，在第一場演出卻險象環生，劉德華兩度險發生意外！首先，他唱《練習》時，先是與女舞者在舞台機關中央深情演繹一段別離戲碼，當機關正要下降將女舞者送下台，由於劉德華的右腳在機關踩點內，讓他險些踩空，幸劉德華反應快，一隻腳降落時即把腳踏回升降台邊。

隨後華仔配合歌曲情節到上升舞台，並作出一個助跑跪滑的動作，可是似是太用力，差點整個人飛出去，有一半膝蓋騰空在外面，幾乎從4米高台墮地，幸好劉德華及時用手穩住身體，並退回安全位置，專業的他繼續演唱。

劉德華演唱會丨華仔首場巡演兩度險釀意外　高台跪滑幾乎整個人飛出台

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劉德華向歌迷道歉

事後歌迷都十分擔心劉德華安全，紛紛建議取消滑跪：「喜歡他的都知道他拼，但是我們更想要他安全」、「一點保護措施都沒有，要真滑下去都不敢想」、「那個半跪姿真的好危險，不希望藝人受傷啊，這個情節改了吧」等 。

令歌迷憂心，劉德華也感十分抱歉，在昨晚演唱會上，他向歌迷們道歉稱：「對不起，我昨晚做了一個非常危險的動作，我也沒想到那麼滑，我自己的心裡也怕，怕衝、衝、衝， 就沒了，哎吔，所以今天特別要跟大家說抱歉，我的心裡也沒想到，希望大家諒解，可以嗎？我是不小心，對不起，我會好好照顧自己。」

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