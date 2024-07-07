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東張西望丨區永權長子持續高燒入院　留醫5天：大步檻過

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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區永權一家四口。

《東張西望》主持區永權（Albert）與太太Clara育有兩子區靖嵐（Aidan）及區靖崋（Ambrose），分別13歲及12歲。

可是區永權長子Aidan日前發燒，可是吃藥仍然高燒持續不退，去到39.7℃，於是入院發現患上肺炎，照X光更顯示囝囝「個肺花晒」，區永權更在社交平台感慨寫道：「而且確兒子病到入肺，但父母痛到入心，尤其對媽媽嚟講，好比切膚之痛！」

尚幸Aidan留院5日後終於出院，區永權在昨日（7月6日）於付口個人IG以限時動態方式上載一張醫院門外的相片，並寫上：「多謝大家衷心慰問，區小朋友經已出院，回家後正在休養中，總算……大步檻過。」不過他指，遺憾兒子因為發高燒，結果學期尾最後一日卻要無奈缺席。

【把稿當歌】區永權未忘唱歌夢　自資出歌情商林盛斌旁白

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