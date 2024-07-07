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天使綜合症丨鄭俊弘夫婦今晚辦天使綜合症慈善騷　何雁詩兒子睇綵排興奮彈琴打鼓

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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鄭俊弘夫婦及兒子。

鄭俊弘與太太何雁詩在上月初公開兩歲兒子鄭讚廷（Asher）於去年12月被診斷患罕見遺傳病「天使綜合症」，鄭俊弘夫婦希望由此喚起公眾對天使綜合症患者及家庭關注和支持。

鄭俊弘夫婦並在今晚（7月7日）聯同香港天使綜合症基金會，在西九文化區戲曲中心舉行《天使綜合症慈善演唱會》，屆時除鄭俊弘夫婦外，還有JW（王灝兒）、蘇永康、方力申、小肥、RegenC.。

天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走

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天使綜合症丨Asher興奮打鼓彈琴

鄭俊弘與何雁詩在昨日（7月6日）分別於個人IG分享兒子在舞台上玩打鼓及彈琴的相片及短片，從短片所見，何雁詩從後扶住兒子，而Asher十分高興地笑著彈琴。

何雁詩並寫道︰「由於Asher無法參加明天（今晚）的演出（他對響亮的聲音和黑暗的地方非常敏感），決定讓他在setup時參觀，並與幫助實現這一切的出色團隊見面，急不及待想看看明天（今晚）會發生甚麼事，明天（今晚）見。」

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