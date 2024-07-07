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IB放榜｜英基7屬校誕17狀元　有人盼發明納米手術機械人應對人口老化

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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英基學校協會今年共821人考獲IB文憑，其中7間屬校誕生共17名狀元。（朱永倫攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨放榜，英基學校協會今年共821人考獲IB文憑，其中7間屬校誕生共17名狀元，較去年多6名，該校今日（7日）安排他們晤傳媒。大部份狀元均選擇讀醫，但亦有人透露醉心機械工程及航天太空工程，希望在不一樣的路上貢獻社會。

英基學校協會今年誕生17名考獲滿分45分的IB狀元、43名考獲44分的榜眼，及47名考獲43分的探花，他們分別來自港島中學、英皇佐治五世學校、沙田學院、南島中學、西島中學、智新書院及啓新書院。

王天𧶽是今屆狀元之一，將升讀倫敦帝國學院機械工程專業，但他並非一直成績標青，新冠疫情來襲才為其帶來人生轉機，「由細到大講真唔係一個好學嘅學生，好中意搞亂檔，打機、打籃球，但疫下由馬來西亞轉校回港，冇晒朋友，好多時留喺屋企冇嘢做，所以開始溫書，並慢慢發現喜歡理科、發現機械工程喺世界上咁有影響力。」

他又指，香港以至全球均面對人口老化，需要更先進的醫療設備，加上到院舍做義工時，曾親眼目睹支援長者和傷殘人士的資源不足，故希望學習機械工程，並在畢業後回港創業，發明納米血管手術機械人、人工器官等，以服務大眾。

另一名狀元丁頌熹，則將赴荷蘭代爾夫特理工大學攻讀航空太空工程學士課程。他稱兒時獲父親贈送遙控紙飛機模型，自此對飛機設計和背後原理感到非常好奇，航空夢萌芽，十分開心能夢想成真修讀相關學科。

過去鮮有狀元選讀航空太空工程，丁形容相關學科的發展空間不如外界想像般狹窄，既能打好非常穩固的機械工程基礎，亦可裝備各種技能，「無論未來怎樣變化，仍擁有成功職業生涯所需的技能。」

至於未來會否回港發展，丁頌熹坦言未決定，但相信只要有人願意牽頭，香港仍有發展航空工程的機會。

針對今屆IB考試發生跨時區試題外洩風波，丁直言事故為他帶來些少壓力，但幸影響不大；又提到在備試期間會打拳放鬆心情。

狀元符康祺就選擇升讀香港大學-倫敦大學學院法學士雙學位課程，形容目前很多行業都科技化，但法律仍非常着重人性，加上閱讀敘利亞難民報道，激發她對保護人權的興趣，故選擇修讀法律。

至於如何看待本港法治情況，她稱香港的基本法和普通法體系相當成熟，但了解仍不多，未來會作更詳細研究。

 

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