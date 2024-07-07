IB放榜｜英基7屬校17人考滿分　男狀元：盼發明手術機械人應對人口老化

▲ 英基學校協會今年共821人考獲IB文憑，其中7間屬校誕生共17名狀元。（朱永倫攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨放榜，全港至少有32名狀元。英基學校協會今年共821人考獲IB文憑，其中7間屬校誕生共17名狀元，較去年多6名，該校今日（7日）安排他們晤傳媒。大部份狀元均選擇讀醫，但亦有人醉心機械工程及航天太空工程，希望在不一樣的路上貢獻社會。

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英基學校協會今年誕生17名考獲滿分45分的IB狀元、43名考獲44分的榜眼，及47名考獲43分的探花，他們分別來自港島中學、英皇佐治五世學校、沙田學院、南島中學、西島中學、智新書院及啓新書院。

來自啓新書院的王天賜是今屆IB狀元之一，但他自小成績平平，甚至自言「由細到大唔好學，中意搞亂檔」，令他發奮讀書、成為尖子的契機要數疫情肆虐。他指，中二時隨父母到馬來西亞，在當地一間學校就讀，但受疫情影響又重新回港升學，「身邊無晒朋友，留喺屋企無所事事，就試吓溫書，慢慢發現對理科和機械工程感興趣。」

他續指，面對人口老化，香港以至全世界對醫療設備的需求只會有增無減，加上到院舍做義工時，曾親眼目睹長者未能獲取所需資源，故希望升讀倫敦帝國學院機械工程專業，並在取得學士和碩士學位後回港創業，目標發明納米血管手術機械人、人工器官等，將所學回饋社會。

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另一名IB狀元劉衍東，計劃攻讀牛津大學化學工程專業，形容自己擅長數學、化學和物理，且喜歡解難，而化學工程正正結合上述要數，相信是合適的發展方向。他亦笑言放榜前半小時緊張得在房間來回踱步，並說最初只預計能獲43分，故發現取得滿分時非常驚訝，「感覺是超現實和幻想。」

紙飛機模型引發航空夢

沙田學院狀元丁頌熹，則將赴荷蘭代爾夫特理工大學攻讀航空太空工程學士課程。他稱受父親贈送遙控紙飛機模型啟發航空夢，十分開心能夢想成真修讀相關學科。

過去鮮有狀元選讀航空太空工程，丁形容相關學科的發展空間不如外界想像般狹窄，既能打好非常穩固的機械工程基礎，亦可裝備各種技能，「無論未來怎樣變化，仍擁有成功職業生涯所需的技能。」

法律着重人性

狀元符康祺就選擇升讀香港大學-倫敦大學學院法學士雙學位課程，形容是因目前很多行業都科技化，但法律仍非常着重人性，加上敘利亞難民報道，激發她對保護人權的興趣。至於如何看待本港法治情況，她稱香港的基本法和普通法體系相當成熟，但了解仍不多，未來會作更詳細研究。

英基傳訊總監：跨時區作弊影響有限

針對今屆IB考試發生跨時區試題外洩風波，英基傳訊總監Rob Shorthouse表示，對比學生的預測成績和實際成績可見，兩者之間並無差異，事件影響不如早前估計般嚴重；又說學生今年表現得非常好，為每一個人都感到自豪。

被問到認為國際文憑組織（IBO）可如何防止事件再發生，他未有正面回應，只稱事故往往是不可預測的，IBO非常迅速地採取行動調查問題，相信他們會確保同類事件不再發生。

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記者：梁薾心