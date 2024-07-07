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視障出行｜兩視障人士投訴被「趕落機」　快運致歉：以安全為首要考慮

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 24 分鐘前

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兩名視障人士早前登上香港快運航班後，被機組人員要求落機。（資料圖片）

兩名視障人士早前登上香港快運航班後，被機組人員要求落機。兩人有感受到不公平對待，在失明人協進會安排下見傳媒。快運為引致兩位乘客造成的延誤和不便致歉，並表示會作出相應補償。

事發於5月22日，兩名事主原定乘坐香港快運下午3時航班前往東京，在辦理登機手續時，地勤人員已得知兩名事主為視障人士，他們其後順利取得登機證並登機。

惟二人登機後，卻獲通知因不能達到安全標準，要求兩人落機。他們其後獲發餐券，並被安排乘搭下午5時許的航班，被二人拒絕。他們最後決定乘坐近午夜另一班機出發。

香港快運回應事件表示，一向以乘客及機組人員的安全為首要考慮，要時刻確保所有乘客在緊急情況下，都能夠遵守安全程序。

發言人指，地勤及機組人員均按照快運的標準安全程序，評估兩名乘客的情況。由於地勤及機組人員做出了不同的判斷，為了謹慎起見，確保所有乘客安全，人員將個案上報以作進一步評估。由於評估需時，兩名乘客未能搭乘原定航班出發。經過管理人員進一步評估後，確認兩名乘客可以在沒有同行者的情況下安全乘搭航機，地勤人員隨即安排乘客乘搭他們選擇的同日航班，前往最終目的地。

快運又為引致兩位乘客造成的延誤和不便，表示誠摯的歉意，並會作出相應補償。此外，快運已就今次事件作出檢討並改進工作流程，避免同類事件再發生。公司發言人重申，香港快運一直有嚴謹的平等機會政策，致力為有不同需要的人士提供安全的航空服務。

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