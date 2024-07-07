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香港小姐2024丨大熱佳麗倪樂琳被封「城大李嘉欣」　陳紫佟為前港姐媽媽圓夢

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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特備節目《2024香港小姐競選 誰是入圍者》。

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】《2024香港小姐競選》經過兩輪面試，25位初步入圍佳麗順利誕生，分別是（排名不分先後）陳紫佟、陳甜甜、陳元元、鄭芷瑤、張萃琳、程姜月、莊曉婷、鍾翠詩、方思敏、黃詩莹、郭恩程、梁嘉莹、李曼思、林瀾、盧凱怡、馬儷文、馬嘉聰、倪樂琳、秦冀雯、謝淑怡、黃劍萍、王汛文、吳芷靖、楊梓瑤和俞可程。

TVB節目《2024香港小姐競選 誰是入圍者》將25位佳麗分成「海外佳麗組」、「年輕/成熟組」、「翻版撞樣組」、「專業人士組」、「才藝技能組」和「選美經驗組」共6大組別，當中除有25位佳麗自我介紹，還加插了面試、個人才藝表演等不同片段。

今屆初步入圍港姐，其中一個最大特色，是不少佳麗撞樣女藝人，更在網路引發熱討。

為順應民意，節目組亦打正旗號將其中4位佳麗歸類為「翻版撞樣組」，有「城大李嘉欣」倪樂琳、「銀行界李施嬅」林瀾、「翻版蔡潔」程姜月和「河北黃婉佩（Race@2R）」陳甜甜，當中最備受矚目的，當然是由初選開始已雄霸不少版位的倪樂琳（Ellyn）。

香港小姐2024丨佳麗指港姐合約苛刻紛紛退選　TVB發聲明回應：合約公平

香港小姐2024年佳麗「銀行界李施嬅」林瀾。

香港小姐2024丨城大校花指撞樣李嘉欣

Ellyn是城大畢業生，她自己亦坦言很喜歡幕前工作：「我好鍾意表演，我好鍾意接觸觀眾，亦都好鍾意將正能量帶畀人。」她又坦率指不介意及很感恩被封「城大校花」及被指撞樣李嘉欣，但仍希望憑自己的實力讓大家記得她：「我想大家唔係因為我似邊個而記住我，而係因為我係我，而記得我同欣賞我。」

而熱度不比Ellyn少的「翻版蔡潔」程姜月（Dolores） ，於浸會大學修讀中國研究專業的Dolores，在節目中呈現的才藝表演亦是類似藝術體操＋雜技的表演，加上樣子帶點古典美，氣質不凡。 身為社企老闆之一的她，笑言是因獲街坊肯定及鼓勵，才有勇氣參選港姐。

香港小姐2024年大熱之一倪樂琳。

香港小姐2024丨年紀小小參選

今屆港姐另一備受關注的，是25位初步入圍佳麗中，有人年紀小小便參選，分別是年紀最小、現年17歲的鄭芷瑤，及現年18歲的陳紫佟。

17歲的鄭芷瑤Yoyo是一名中五學生，對於成為年紀最輕參賽者，Yoyo坦言緊張，但仍不忘在鏡頭前力Sell優勢為自己打氣，Yoyo說：「我雖然學歷同經驗都唔夠其他參賽者，但我覺得自己嘅青春同活力可以感染更多人！」

今屆港姐年紀最小佳麗鄭芷瑤。

至於18歲的陳紫佟（Jessie）是第二名年紀最輕的初選入圍佳麗，剛考完DSE的她透露媽媽亦曾參選港姐，是次參選，更帶點為媽媽圓夢的意思，相當有意義。

Jessie說：「我媽咪都參加過香港小姐，仲入圍15強，但因為佢（嗰時）要去留學冇參加到決賽，今次（我）參加香港小姐係想填補番佢呢個遺憾。」

陳紫佟媽媽也曾參加香港小姐。

香港小姐2024丨高學歷專業人士

今屆港姐除學歷高、更有大量專業人士，李曼思、莊曉婷、俞可程、方思敏和陳元元五位初步入圍佳麗便被歸為「專業人士組」。

其中較特別的方思敏（Mandy）是一名時裝設計師，更已擁有自己的服裝品牌，在節目中提議港姐除泳裝和旗袍外，可考慮加入潮流元素：「型格嘅牛仔褲或者Corset束胸衣最近都好興，可以著到性感同型格出嚟。」Mandy在節目中還展示Corset穿搭大法 ，健康性感中見型格。

李曼思（Adria）是一位城市規劃師，不過除了城市規劃，Adria的花式溜冰亦相當耍家。

今屆港姐佳麗方思敏本身是名時裝設計師。

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