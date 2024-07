IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員

▲ 香港加拿大國際學校(CDNIS)在2024年共誕生4名IB榜眼,考獲44分佳績。(相片由學校提供)

【2024年IB放榜/IB成績/IB榜眼/香港加拿大國際學校】香港加拿大國際學校(CDNIS)公布2024年國際文憑大學預科(IBDP)成績,今年有4名學生考獲44分榮膺榜眼、4名學生考獲43分成為探花,另有39人獲得40分或以上,佔整個班級的38%。而全校平均分達38.2分,合格率高達99%。CDNIS的4名狀元當中,有2人會留港讀醫,1人將前往英國攻讀航空工程理學,另1人將赴加拿大讀商科。

香港加拿大國際學校今年共有102名考生,平均得分為38.2分,高於去年全球平均分8分,並獲得多間全球頂尖大學的錄取。該校今年誕生4名榜眼,分別為Haleigh Cheang、Marcel Koerner、Teya Hetherington和Victoria Chu。

在IB考獲44分成為榜眼的Victoria將於明年入讀香港大學醫科,而Teya則將前往加拿大麥基爾大學(McGill University)就讀商科。她們在4歲便入讀CDNIS:「IB考試就好像一場艱難的『遊戲』,但我們把每一個障礙都視為突破自我的機會。只要相信自己,堅持不懈,最終我們都獲得了回報。」

一直在CDNIS就讀12年的Haleigh也即將攻讀香港的醫學課程。她表示:「學校的支持和輕鬆的氛圍在我的成長過程中扮演了關鍵角色。我也能夠在這裡找到一群志同道合的朋友,一起學習、互相鼓勵,使我最終能夠取得卓越成績。」

另一名榜眼Marcel在8歲時入讀CDNIS的5年級,將會前往英國倫敦帝國學院(Imperial College London)攻讀航空工程理學。他說:「從小我就希望成為一名飛行員。到了8年級,我對航空科技的興趣越發濃厚,這驅使我更加努力地學習。」

CDNIS總校長黃添偉博士對於畢業生所取得的成績感到自豪,「修讀國際文憑大學預科課程的過程別具挑戰,這次佳績正能反映我們學生的堅定信念和不懈努力。」

而中學校長David Butler博士表示:「修讀IB課程並不容易,學生需要不懈學習、不斷適應並持續提升自己,才能取得成功。看到學生取得好成績令人鼓舞。」他強調:「我們的教育目標不僅在於幫助學生獲取卓越成績,更在於培養他們的品格和全面發展。看到學生為自己的目標而努力,並成為富有同理心的人,我們都為此感到自豪和欣慰。」

此外,有10名學生獲得安大略省中學文憑課程(Ontario Secondary School Diploma,OSSD)的雙文憑學歷認證,成為全球少數同時擁有兩種文憑學歷認證的學生。

2024年CDNIS畢業生共收到來自12個國家120多間大學發出的700多份錄取通知,其中包括17個來自醫學院和牙醫學院的錄取,以及6個來自法律學院的錄取。

除了英國倫敦帝國學院及加拿大麥基爾大學之外,其他畢業生升讀的著名大學包括美國康乃爾大學(Cornell University)、約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)、加州大學(University of California)、英國愛丁堡大學(The University of Edinburgh)、香港大學和加拿大多倫多大學(University of Toronto)等。他們更獲得了總值超過1,370萬港元的獎學金資助。

