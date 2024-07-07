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IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員

升學教育

撰文： 林綺玲

發布時間： 1 小時前

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香港加拿大國際學校（CDNIS）在2024年共誕生4名IB榜眼，考獲44分佳績。（相片由學校提供）

【2024年IB放榜/IB成績/IB榜眼/香港加拿大國際學校】香港加拿大國際學校（CDNIS）公布2024年國際文憑大學預科（IBDP）成績，今年有4名學生考獲44分榮膺榜眼、4名學生考獲43分成為探花，另有39人獲得40分或以上，佔整個班級的38%。而全校平均分達38.2分，合格率高達99%。CDNIS的4名狀元當中，有2人會留港讀醫，1人將前往英國攻讀航空工程理學，另1人將赴加拿大讀商科。

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香港加拿大國際學校今年共有102名考生，平均得分為38.2分，高於去年全球平均分8分，並獲得多間全球頂尖大學的錄取。該校今年誕生4名榜眼，分別為Haleigh Cheang、Marcel Koerner、Teya Hetherington和Victoria Chu。

IB放榜｜女榜眼入讀港大醫科

在IB考獲44分成為榜眼的Victoria將於明年入讀香港大學醫科，而Teya則將前往加拿大麥基爾大學（McGill University）就讀商科。她們在4歲便入讀CDNIS：「IB考試就好像一場艱難的『遊戲』，但我們把每一個障礙都視為突破自我的機會。只要相信自己，堅持不懈，最終我們都獲得了回報。」 

一直在CDNIS就讀12年的Haleigh也即將攻讀香港的醫學課程。她表示：「學校的支持和輕鬆的氛圍在我的成長過程中扮演了關鍵角色。我也能夠在這裡找到一群志同道合的朋友，一起學習、互相鼓勵，使我最終能夠取得卓越成績。」 

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IB放榜｜8歲插班立志發展航空科技

另一名榜眼Marcel在8歲時入讀CDNIS的5年級，將會前往英國倫敦帝國學院（Imperial College London）攻讀航空工程理學。他說：「從小我就希望成為一名飛行員。到了8年級，我對航空科技的興趣越發濃厚，這驅使我更加努力地學習。」 

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CDNIS總校長黃添偉博士對於畢業生所取得的成績感到自豪，「修讀國際文憑大學預科課程的過程別具挑戰，這次佳績正能反映我們學生的堅定信念和不懈努力。」 

而中學校長David Butler博士表示：「修讀IB課程並不容易，學生需要不懈學習、不斷適應並持續提升自己，才能取得成功。看到學生取得好成績令人鼓舞。」他強調：「我們的教育目標不僅在於幫助學生獲取卓越成績，更在於培養他們的品格和全面發展。看到學生為自己的目標而努力，並成為富有同理心的人，我們都為此感到自豪和欣慰。」 

延伸閱讀：IB學制拆解

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此外，有10名學生獲得安大略省中學文憑課程（Ontario Secondary School Diploma，OSSD）的雙文憑學歷認證，成為全球少數同時擁有兩種文憑學歷認證的學生。

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2024年CDNIS畢業生共收到來自12個國家120多間大學發出的700多份錄取通知，其中包括17個來自醫學院和牙醫學院的錄取，以及6個來自法律學院的錄取。

除了英國倫敦帝國學院及加拿大麥基爾大學之外，其他畢業生升讀的著名大學包括美國康乃爾大學（Cornell University）、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）、加州大學（University of California）、英國愛丁堡大學（The University of Edinburgh）、香港大學和加拿大多倫多大學（University of Toronto）等。他們更獲得了總值超過1,370萬港元的獎學金資助。

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