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「脫無者」歐陽震華闖影圈　獲封民選視帝：會加倍努力

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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歐陽震華闖影壇。（經濟日報圖片）

近日，由新浪娛樂及tvb官方微博合辦的「你心中的TVB記憶」活動圓滿結束，歐陽震華成為網友投選的「民選視帝」。

歐陽震華憑《洗冤錄》於2000年度萬千星輝賀台慶中，獲得「本年度我最喜愛男主角」及「本年氷我最喜愛的電視角色」兩個獎項；07年，他又憑台慶劇《賭場風雲》，入圍第35屆國際艾美獎的最佳男主角獎項，並進入最後五強，成為首位香港男藝人獲提名該國際性獎項。

最近，他又於這次「你心中的TVB記憶」全民投票中，成為真正的民選視帝，不少網友紛紛恭賀。

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歐陽震華成民選視帝。

歐陽震華表示十分多謝微博新浪娛樂舉辦的2024民選視帝視后選舉，更要多謝的是廣大觀眾對他多年的支持及愛戴。

他又透露工作安排，稱：「簽約新經理人公司，已陸續開始工作，應該再下個月會到馬來西亞拍攝電影，希望喺呢個新環境下，可以俾到各位觀眾一啲新嘅睇法，希望各位觀眾接受我呢位作出新嘗試嘅演員，我會加倍努力，報答各位觀眾粉絲。」

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