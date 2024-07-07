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23條生效｜簡啟恩：國安風險仍存在　改為地下化及軟對抗

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 40 分鐘前

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警務處副處長簡啟恩表示，國家安全風險仍然存在，主要變成地下化及軟對抗。（資料圖片）

《基本法》23條早前完成立法，負責國家安全的警務處副處長簡啟恩表示，國家安全風險仍然存在，主要變成地下化及軟對抗，透過網絡、媒體、文化等活動潛移默化，形容不能掉以輕心，要居安思危。

簡啟恩接受電視訪問時指，2019年社會事件後，大規模街頭暴亂活動已經減少，但國安風險並未消失，只是形式轉變。他表示，目前香港面臨的三大國安風險，包括西方干預、軟對抗及本土恐怖主義。

安裝閉路電視對國安有好處

簡啟恩指，安裝閉路電視對整體社會及國家安全有好處，亦有助警方破案，不過警方仍要研究如何利用閉路電視協助破案及搜集情報。

被問到遊行示威是否屬於「軟對抗」，簡啟恩強調，如果市民單純表達意見，「出來多少次都沒問題」，《基本法》已保障相關權利，但若煽動推翻政府和憎恨政府，遊行就會變質，又指警方約見遊行主辦者，是為了方便部署。他批評部分人將警方做法「妖魔化」，塑造自己是受害者，目的是煽動更多人支持。

簡啟恩指，截至上月「國安處舉報熱線」共接獲超過75萬宗舉報，當中約一至兩成可跟進。至於部分涉及已審結國安案件的被捕人士，至今未被正式起訴，但旅遊證件仍被扣留，簡啟恩解釋案件處於上訴階段，未完成法律程序，警方完成調查後便會歸還證件。

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