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孫玉菡專訪｜孫玉菡：無制定廣東計劃目標院舍數目 「啱食啱住」即可北上安老

社會

發布時間： 7 分鐘前

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勞工及福利局局長孫玉菡表示，北上安老的佔比尚少，計劃未來發展仍是提供選擇。(梁偉榮攝)

政府計劃將目前廣東計劃擴展至內地營運院舍，評選為「星級養老機構名單」中四星或以上級別，且具備最少兩年營運記錄的合適養老機構。孫玉菡表示，計劃是類似「買位」的形式，如有香港長者選擇，政府才要付費，而政府沒有設定院舍目標的數目。

孫表示，參與內地計劃較香港更優惠，長者無需共付任何費用，「國家對香港老人家好好」，院舍有三甲醫院支援，亦會有城鄉保、以及惠民保等提供。如需要本港服務，目前港大深圳醫院、以及北區醫院亦有支援。

被問到，廣東計劃政策目的逐漸改變，盼分流部分長者到內地安老。孫玉菡表示，不少目前中央輪候冊院舍只鐘情一間院舍，而目前北上安老人數僅屬少比例，計劃只是提供選擇，「好靚喎、自己鄉下、食野又啱，住得舒服，即刻可以上去加啦。」

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另外，當局去年推出「院舍輸入護理員特別計劃」，並於上月宣布再加碼超過一倍，分三年增至1.5萬個配額。勞工及福利局局長孫玉菡表示，去年推出特別計劃是「摸著石頭過河」，推行一年後申請需求大因此再加額，強調新增配額需求是「計哂數」，足以滿足未來三年需求。孫玉菡亦表示，如不增加配額計劃只能處理續期申請，古洞、小欖等新建院舍或面臨無法啟用。

孫玉菡接受本報訪問時表示，多年來已用盡不同方法聘請本地勞工，不過由於院舍工作始終有厭惡性，多年來已用盡不同方法，仍然請不夠足夠勞工，認為眼前狀況清晰、需實時求是，希望為院舍服務作長遠規劃，並改善照顧長者質素；又指今次加額已預算未來三年人手需求，「將來無百分百，但計個條數，8千個(限額)3年應該夠。」

對於工會認為做法是驅逐本地勞工。孫玉菡表示，非替代本地人，如果本地員工足夠，可以不用盡限額。當局正計劃降低保健員的門檻，如技能足夠初中畢業即可擔任，並加強晉升的階梯，希望大多數本地人可以轉型，擔任「管工工作」，強調局方在保障本地就業有幾手準備。

 

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