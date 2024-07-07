森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」　曾經衰多口幾乎「家變」

▲ 森美社交平台只上載騎馬照，沒提女兒IB成績。

【2024年IB放榜/IB榜眼/聖保羅男女中學/森美/森美女兒/梁曦童】國際文憑大學預科（IBDP）課程在昨天（7月6日）放榜，森美的女兒梁曦童（Charisse）在2024年IB考試中考獲44分，成為「IB榜眼」。

梁曦童出席就讀的聖保羅男女中小學成績發布會時，對努力得到回報非常開心，因努力得到回報。她考慮赴英國劍橋讀心理學或留港升讀醫科。目前正考慮留港升讀醫科，還是到英國入讀劍橋大學修讀心理學。

之後，梁曦童並接受TOPick獨家訪問表示希望將來想從事一份能幫助別人，或直接跟人有關係的科目，稱：「我喜歡一些關於人與人之間的東西，我覺得挺有趣，可以直接連繫到日常生活。」

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▲ 森美平時有空便騎馬。

梁曦童希望父親低調

當日森美未有陪同女兒返學校，他也沒有在個人社交平台報喜，今日（7月7日）也只是上載自己到屯門公眾騎術學校騎馬的照片，當中原來有原因。

森美接受傳媒訪問時表示早獲女兒報喜，但女兒希望他低調不要多嘴，他同時表示也沒特別慶祝活動。

一向是開通父親的森美稱，開心女兒考到自己滿意的成績，希望她未來可以找到適合的路向。

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森美曾口多激嬲女兒

這次森美的確比之前醒目，因為在2022年MIRROR演唱會時，到場睇騷的森美受訪時爆料指女兒很喜歡呂爵安（Edan），森美還笑稱對方為「女婿安」，可是森美當時未察覺女兒已大個女感尷尬，已激嬲女兒。

後來森美收到Edan所送的演唱會藍光碟後，在個社交網上載相片寫道「呂婿真識做！」結果發文不到5秒，女兒便要求他刪除走幾個字，森美當年提起此事無奈笑稱「幾乎家變」。看來，森美今次汲取教訓，免口多激嬲寶貝女。

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