反黑英雄丨鄧智堅為演活角色細節做到足　油啡棚牙演道友入型入格

▲ 《反黑英雄》鄧智堅。

TVB劇《反黑英雄》內，飾演道友張東的鄧智堅獲好評。現年41歲的鄧智堅（堅堅）雖然天生一副娃娃臉，但憑藉出色演技及對突破演藝路的堅持，近年戲路愈演愈廣，無論是角色性格設定、甚或角色年齡層均「千變萬化」，由30多歲演至50多歲一樣甚具說服力。

堅堅繼之前憑《新聞女王》中「勝利球迷」飛爺一角贏盡關注，今次再憑《反黑英雄》張東一角在內地獲得洗版式好評。

▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨鄧智堅獲封「奶茶專業戶」

網民指堅堅這次出演新角色直達「易容級」水準，第一眼完全認不出是本尊之餘，還完全擺脫了飛爺的影子，直指張東是全劇暫時最有驚喜角色，更封堅堅是「劇拋臉」（比喻一個演員演技很好，演甚麼像甚麼，新一部戲也沒有上一部戲的影子）。

網民留言：「《新聞女王》裏喝珍珠奶茶的飛爺陰險狡詐，秒變街頭小混混，這落差太大了。第一眼真的差點沒認出來，演技好細膩生動，果然是劇拋臉」、「頂級打工人飛爺VS底層低學歷飛爺，堅堅扮乜似乜」、「年紀輕輕經常演長輩也是一個新賽道」、「臉是髒的、人是萎靡的、眼袋是賊大的，劇集全員演技到位，值得追」。

同時，更有眼利網民發現，堅堅自《新聞女王》後，每套劇均會與奶茶結下「不解緣」，笑言堅堅是名副其實「奶茶專業戶」。

▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨細節一絲不苟

其實堅堅為了成就這次「劇拋臉」確是下了不少功夫，除常以半駝背方式走路突顯頹廢感，還時常身穿極有歲月痕跡的破舊爛Tee、踢拖兼掛着滿臉鬍鬚及超級大眼袋配合小人物身份。

另據劇組透露，堅堅就連極細緻的牙齒位也作出「改動」，每次開工前均刻意將牙齒塗上啡黃色變成煙屎牙，令道友身份更具說服力，如此細節位也注意到及做到足，相當專業。

▲ 《反黑英雄》

除造型落足心機，張東人設亦相當立體，雖然予人感覺「無厘貴格」、平時又愛耍小聰明攞着數，但為人仍有一定程度的原則及情義，既會為離世道友善後，對家人尤其女兒張小麗（樂珈嘉飾）更是相當痛錫，為幫女兒賺取學費爭取更好前途，明明貪生怕死的張東仍甘願冒生命危險當線人。

明明為女兒挑戰人生極限「撲」到12萬元，但卻因「冇面見個女」及不想影衰女兒，忍痛著軒神（陳山聰飾）代勞，種種設計均突顯角色有血有肉一面。

▲ 《反黑英雄》

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