島嶼協奏曲劇透丨第1至5集劇情預告　鄧麗欣何洛瑤毛曄穎嘗試在台灣生活

▲ 《島嶼協奏曲》

ViuTV新劇《島嶼協奏曲》講述3位身處不同處境及人生階段的香港女生，包括︰Faye（何洛瑤飾）、Lydia（毛曄穎飾）及Yvonne（鄧麗欣飾），因各自的原因及期望，嘗試在台灣這個島嶼生活。然而，想像與現實，往往有著無可預知的距離。



第1集：序曲（8/7）



港人夫婦Lydia（毛曄穎飾）和Leo（邱士縉飾）在陽光普照的綠島經營潛店 TID（Therefore I dive），Lydia是潛水教練，Leo負責預約接待等後勤工作。

Lydia與台灣拍檔阿蓉（李霈瑜飾）的處事方式不同，不滿阿蓉寬容對待不聽指示的潛水客，過於跟他們打成一片；Leo充當緩和二人矛盾的角色。



在台北，看起來像獨遊旅客的Yvonne（鄧麗欣飾）在溫泉旅館好好享受，用餐時碰上好奇愛聊天的侍應打探她的外地人身分，她以一個謊言終結這段尷尬的對話。回到家裡，Yvonne發覺久未更新的部落格竟然有人留言，留言來自一位欣賞她畫作的部落客。



在台北的另一處，穿著清秀的Faye（何洛瑤飾）首次參加單身聯誼，活動中遇到一位久未脫單的男生阿峰（巫建和飾）。在聯誼尾聲，Faye沒有作出任何選擇，峰卻主動追上與Faye交換聯絡。

▲ 《島嶼協奏曲》

第2集: 小意外（9/7）

Faye寄居在嫁到台灣多年的好姊妹嘉嘉（樊沛珈飾）家裡，憧憬台灣男生都如嘉嘉丈夫書豪（林敬倫飾）一樣貼心。她按計劃到婚姻介紹所登記，希望同樣能找到託付終身的人，但是事情似乎不如想像般順利。



Yvonne的美術學生考慮到香港升學，希望她幫忙撰寫推薦信。Yvonne在答應同時卻叫對方三思；在部落格認識的網友雨姍(江宜蓉 飾)誠邀Yvonne去爬山，她決定應約。



與阿蓉相熟的民宿轉介一行六人的公司團客來到TID參加潛水行程，客人本來對TID與Lydia讚賞有加，最後卻因為一個小意外破壞了他們的愉快心情，Lydia覺得意外是由阿蓉不夠認真的處事態度引起。



第3集： 躲不過（10/7）

Lydia對來潛水的客人要求嚴謹，讓TID在網上得到一則負評。阿蓉趁著潛店空檔邀請朋友來潛水，又再引起Lydia不滿，二人各執一詞不歡而散，Leo努力安撫開導Lydia。



星座運程節目提示這個月水星逆行，雙魚座忌火，Yvonne 立即推卻一切有機會跟火接觸的活動。同事信宏邀請她去吃她一直很想去的火鍋店，她仔細查詢了火鍋店狀况後才應約。正當Yvonne放鬆心情吃飯，又出了小意外。

面對水逆，Yvonne在生活上大小事上無時無刻小心翼翼地遵從星座節目的各項避險建議，但不如意的事還是接踵而來，甚至影響到她一直以來在台北的寫意生活。

▲ 《島嶼協奏曲》

第4集 : 舊記憶（11/7）



Yvonne面對突然不獲續約的噩耗，惟有收拾心情另尋出路。經信宏介紹，她得到跟大學美術系系主任直接面試的機會。為此，Yvonne翻出自己過去的作品集，回憶來襲。



Faye見嘉嘉與書豪夫婦間的甜蜜互動，為自己來台打擾二人表示歉意。嘉嘉反而表示慶幸有Faye在才能一解廣東話鄉愁。Faye應約跟阿峰再次見面，卻發現他這次的邀約目的不只是要結識朋友。



Leo替鄰居蘇大媽的孫兒補習功課，閒聊間蘇大媽問及他和Lydia過去在香港的工作，訝異二人竟放棄高薪厚職來綠島開沒人光顧的潛水店，不解又佩服。



晚上，Leo跟Lydia說會有一位親戚要來TID住一陣子，Lydia不以為意隨口答應。

▲ 《島嶼協奏曲》

第5集：新朋友（12/7）



Leo的親戚來到TID，竟是一位八歲小孩－傑傑（鄧樸言飾），完全出乎Lydia意料。不巧，Leo要去台東辦事，遺下Lydia獨自跟傑傑相處。還好他非常懂事，讓Lydia鬆一口氣。



Yvonne在學生詢問下，不得已相告這是她的最後一課。在學生的歡送下，Yvonne強顏歡笑，信宏熱心為Yvonne找新工作。



Faye跟峰在參加聯誼一事上各有自身問題，二人決定互相幫助，給對方建議和提點互補不足。Faye自知打擾嘉嘉跟書豪太久，主動提出自行找地方住，這時嘉嘉提出，她跟書豪另有提議。

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