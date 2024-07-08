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孫玉菡專訪｜未來不會制定實質貧窮線　正研究方式彰顯扶貧成效

社會

發布時間： 7 分鐘前

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官方貧窮線由2013年起制定，孫玉菡稱無需需劃定實質貧窮線。(梁偉榮攝)

政府正制定新扶貧策略，計劃循劏房戶、單親住戶、以及長者三個群組，精準扶貧。勞工及福利局局長孫玉菡表示，過往制定貧窮線的方式未必理想，無法「活生生」反映貧窮狀況，指應改變觀念，「我地睇法認為唔應該訂個條線」，目前正與扶貧委員會討論宣告扶貧成效方式，當中提交報告是其中一個選項。

2013年政府首次設立官方貧窮線，定於住戶收入中位數的50%，並公布八個年度貧窮報告。時任政務司司長林鄭月娥曾表示，制定官方貧窮線，標誌着扶貧工作向前邁進。近年政府則認為，單以貧窮線反映貧窮狀況有局限，加入多項輔助分析，例如人口高齡化和其他結構性因素對貧窮影響分析，希望加強對貧窮狀況的掌握。

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官方貧窮線制定11年後，勞工及福利局局長孫玉菡首次承認，政府不計劃再訂定實質貧窮線。孫玉菡表示，部分需要援助的群組最缺乏的未必是金錢，例如不少長者擁有物業，單從收入情況未必能反映資產水平；部分劏房戶家庭收入水平未必最低，但居住環境惡劣，對子女的成長構成嚴重影響。

孫玉菡亦表示，本港作為富裕社會，單透過絕對貧窮判斷本港貧窮情況沒有意思，而海外沒有劏房這類居住環境存在，應按本港社會環境「有血有肉」制定扶貧政策。政府已透過不同計劃，例如社區客廳、課後託管等，支援不同群組的需要。

經濟疲弱下，各項民生開支加價，不過不少福利措施「減甜」，例如今年政府預料不再為公屋租戶代繳一定月份租金。孫玉菡表示，財政司已承諾綜援、生果金等基本福利不受影響，來年「派糖」幅度則需交由財政司考慮。

記者：陳展棋 
 

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