東張女神丨梁敏巧散步遇靈異事件　整晚發惡夢標冷汗：腸仔入面有惡靈

▲ 「東張女神」梁敏巧

「東張女神」梁敏巧身材，她亦一向大方不時派福利益絲絲，因此一直受不少宅男注意。除了身材外，她本身工作時亦十分進撃，比如追訪「屯門大媽」、「無牌神醫」等，就算受訪者恐嚇也不畏縮。

可是，她也有心驚驚的時候。梁敏巧在今日（7月7日）凌晨於個IG以限時動態方式發文，表示散步時突然有「朋友仔」在她左邊耳仔吹了一下，嚇得她立即回家。

Mayanne小喇叭｜「東張女神」揭採訪辛酸史 李旻芳拍到腳軟梁敏巧被恐嚇【多圖】

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東張女神發惡夢

但在今日下午，梁敏巧再發文表示整晚在發惡夢，稱夢見自己被怪獸追斬，更「食食下腸仔條腸仔入面有惡靈衝出嚟」結果她嚇到標冷汗，表示：「朝早起身頭痛到爆」。

幸好梁敏巧似乎很快收拾心情，因為今日放假的她外出行街食飯，此外更發文稱有朋友建議她換髮型可改善心情，並配上兩個大笑emoji，估計情緒應已平伏。

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